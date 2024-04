VIDEO: Max Verstappen passeert finish in de F1-sprintrace van China

Max Verstappen was de race vanaf de vierde plaats gestart, achter Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De McLaren-coureur ging bij de start even buiten de baan waardoor de Nederlander een plaatsje kon opschuiven achter zijn medewereldkampioenen. In eerste instantie waren het Hamilton en Alonso die de race bepaalden, maar vanaf ronde acht kwam Verstappen sterk opzetten. Hij ging eerst zonder al te veel problemen Alonso voorbij en pakte vervolgens in ronde negen Hamilton. De Red Bull-coureur reed vervolgens eenvoudig weg bij de rest van het veld en wist de F1-sprintrace van China dominant te winnen.