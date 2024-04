VIDEO: Hamilton pakt leiding bij start F1-sprintrace China

Lando Norris heeft slechts kort kunnen genieten van zijn eerste pole in de Formule 1. De coureur van McLaren was goed weg bij de start van de sprintrace op het Shanghai International Circuit, maar Lewis Hamilton had aan de binnenkant een nog betere start en wist in de eerste lange doordraaier Norris voorbij te gaan. Die ging even wijd en zakte weg naar de zesde plaats in de honderd kilometer lange race.