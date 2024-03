Samenvatting van de eerste F1 Grand Prix van het jaar

Na een winterstop waarin genoeg gebeurde naast de baan, was het in Bahrein eindelijk tijd voor de eerste Formule 1 Grand Prix van het jaar. De verwachting was al dat Max Verstappen en Red Bull Racing zouden domineren, en die kwam absoluut uit. Vanaf bocht een tot aan de finishvlag stond er geen maat op de Nederlander in de RB20 en op de streep hield hij meer dan 22 seconden over op teamgenoot Sergio Pérez.

Over de Mexicaan gesproken, die reed een prima GP. In de openingsfase sneed hij door het veld heen en klom al snel naar de tweede plaats. Die kon Pérez de hele race ogenschijnlijk eenvoudig vasthouden, want het gat naar nummer drie Carlos Sainz was meer dan drie seconden. Met de tweede plek voor Pérez is het feest in het Red Bull-kamp groot, want de eerste een-twee van het jaar is alvast afgevinkt.

Sainz werd dus derde en verdient een eervolle vermelding. De Spanjaard reed de hele race met het mes tussen de tanden. Teamgenoot Charles Leclerc moest er twee keer aan geloven en ook de inhaalactie op Mercedes-coureur George Russell mocht er wezen. Sainz weet dat er aan het einde van het seizoen geen plek meer voor hem bij Ferrari is, want Lewis Hamilton neemt in zijn zitje plaats, maar laat in ieder geval in Bahrein zien dat hij zeker niet onderdoet voor Leclerc.

Leclerc stelde namelijk best teleur. In het begin van de race had hij moeite met remmen. Meermaals blokkeerden de voorwielen en over de boordradio klaagde de Monegask steen en been. Uiteindelijk verzachtte Leclerc de pijn nog door in de slotfase voorbij Russell te knallen, maar P4 is niet waar vooraf op gehoopt werd. Russell werd dus vijfde en kon daarmee zijn derde startpositie niet omzetten in een podiumplaats.

Achter de top-vijf kwamen de McLarens, Hamilton en het tweetal van Aston Martin nog in de punten terecht. Laatstgenoemde renstal kon zodoende geen herhaling van 2023 laten zien. Vorig seizoen schoten ze met een derde plek voor Fernando Alonso uit de startblokken, nu kwam de Spanjaard niet verder dan een negende stek.

Opmerkelijk genoeg finishten alle coureurs de race. Logan Sargeant was in de Williams de hekkensluiter, nadat halverwege de race het heel even leek dat hij uitviel. De Amerikaan kon zijn weg na een kortstondige gele vlag weer vervolgen en eindigde dus als twintigste.