Samenvatting van de drukke eerste vrije training F1 Jeddah 2024

Nog maar een kleine week geleden werd de finishvlag in Bahrein gezwaaid, maar de Formule 1-coureurs moesten alweer klaarstaan voor hun volgende sessie. De eerste training voor de Grand Prix van Saubi-Arabië is eentje waar je niet al te veel conclusies aan kan verbinden vanwege het tijdstip, maar het was alsnog een drukte van belang op het asfalt. De coureurs reden veel rondjes om zo in het ritme te komen op het snelle stratencircuit.

Max Verstappen kende een goed begin van het weekeinde. In het begin van de sessie hield hij nog enigszins zijn kruit droog door op de harde banden te rijden. De Nederlander schroefde er halverwege de training een setje softs onder en was daarmee direct snel. Mercedes-coureur George Russell nam nog heel even de leidende positie over, maar daarna stelde Verstappen orde op zaken. Met een 1.29.659 hield hij het gehele veld op meer dan anderhalve tiende.

Tot veler verbazing was het Fernando Alonso die de tweede tijd noteerde. De Spanjaard had het in Bahrein bijzonder lastig met de AMR24, maar over een ronde zag het er in Jeddah beter uit. De routinier hield onder meer Red Bull-coureur Sergio Pérez achter zich. Het gat tussen beide rijders was net iets meer dan twee honderdsten. Heel krap dus, wat we overigens door de hele tijdenlijst heen zagen.

Achter Pérez staat Russell als vierde in de rangschikking. De Brit hield opnieuw teamgenoot Lewis Hamilton achter zich. Laatstgenoemde noteerde slechts de achtste tijd. Tussen Russell en Hamilton zaten de beide Ferrari's en Lando Norris. Het verschil is met twee tienden ook nog eens vrij groot. Voor Hamilton is te hopen dat Mercedes aan zijn kant nog wat vindt, anders kan het weer een moeizaam weekend worden.

Het was geen training met veel incidenten. Lance Stroll bekeek in de openingsfase de vangrail nog even van iets te dichtbij, maar met wat lichte schade aan zijn linkerachterband viel het allemaal wel mee. Een kleine reparatie zorgde ervoor dat de Canadees de training kon voortzetten. Met een negende tijd is de schade beperkt gebleven. Positieve verrassing was Alexander Albon. De Williams-coureur kwam met een knappe tiende tijd in de tijdenlijsten terecht.

Om 18 uur Nederlandse tijd staat donderdagavond de tweede oefensessie op het programma. Ditmaal zal het representatiever zijn voor de rest van het weekend. Deze sessie wordt namelijk op hetzelfde tijdstip gereden als de kwalificatie op vrijdag en als de race op zaterdag.