Samenvatting derde vrije training F1 GP van Australië

De derde vrije training werd geen spektakelstuk qua ongelukken of technische problemen, maar wel eentje waar de spanning voor de Formule 1-kwalificatie flink werd opgevoerd. De gaten in de top waren heel klein, terwijl ook de strijd om uit Q1 te komen spannend wordt. Het was uiteindelijk Charles Leclerc die de snelste tijd noteerde, voor Max Verstappen en Carlos Sainz.

Helemaal soepel verliep de training voor Max Verstappen niet. De Nederlander had te maken met wat problemen bij de remmen. Het euvel werd ogenschijnlijk de wereld uit geholpen en de Red Bull-coureur trok korte tijd P1 naar zich toe. Korte tijd, want Ferrari deed op vrijdag al goede zaken en tijdens de laatste oefensessie zetten ze hun ambities kracht bij. Sainz was op de mediums goed onderweg, Leclerc slaagde erin de tijd van de Spanjaard nog wat aan te scherpen.

Net na het vallen van de vlag scherpte Verstappen de snelste tijd aan. De Red Bull kwam tot een 1.16.734. Het leek er even op dat dat goed zou zijn voor de toppositie in VT3, maar Leclerc had andere plannen. De Monegask zette even aan en kwam tot een tijd van 1.16.714. Dat Sainz daar kort achter zit en ook de Mercedessen er niet gek ver vandaan zitten laat zien dat het een heus spektakelstuk kan worden in de kwalificatie. De top-vijf zat enorm dicht bij elkaar, daar achter zijn de gaten wat groter.

Onderaan de streep zagen we wel de vaste top-tien staan. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin en McLaren verdeelden de eerste tien plekjes, Lando Norris sloot de rijen.

De training werd zonder Logan Sargeant afgewerkt, de Amerikaan moet voor de rest van het weekend zijn Williams afgeven aan teamgenoot Alexander Albon nadat laatstgenoemde vrijdagochtend in Melbourne het chassis van zijn FW46 te erg beschadigde. Williams hoopt de boel voor Japan weer op te lappen, maar Sargeant moet dit weekend toekijken. Albon kwam tot een dertiende tijd, wat laat zien dat er potentie zit om Q2 te halen.