Samenvattingen van de spannende F1-trainingsdag in Australië

In de eerste training was het opvallendste moment de harde crash van Alexander Albon. De Williams-coureur stuiterde in bocht zes door het grind, om daarna hard de muur te raken. De Thai moest in ieder geval de tweede oefensessie aan zich voorbij laten gaan, maar het is zeker niet uitgesloten dat we hem de rest van het weekend niet meer zien. Williams heeft naar Melbourne geen reservechassis meegenomen en het team bekijkt of het mogelijk is om de schade nog te herstellen. Ook Logan Sargeant kan nog het kind van de rekening worden, teambaas James Vowles bekijkt de mogelijkheden om Albon in die auto te zetten mocht Williams maar één auto op de grid krijgen.

Lando Norris opende het weekend als snelste. Hij hield net Max Verstappen achter zich, maar sowieso was het gat tussen de top-tien enorm klein. Tussen Norris en teamgenoot Oscar Piastri - die op P10 stond - zat net iets meer dan drieënhalf tiende. Fernando Alonso was in de achterhoede de vreemde eend in de bijt, hij kwam niet verder dan een achttiende tijd, al hielp de crash van Albon ook zijn kansen op een snelle ronde om zeep. Yuki Tsunoda verraste daarentegen met een vijfde tijd, waarmee de Japanner laat zien dat hij iemand is om rekening mee te houden voor de rest van het weekend.

Tweede vrije training: Leclerc laat pace zien

Bekijk: F1 Australië 2024: Samenvatting Vrije Training 2

Zonder Albon begon de tweede vrije training om 6 uur Nederlandse tijd en het was direct een drukte van belang. Opvallend genoeg keek Max Verstappen in het begin van de sessie toe. De vloer van zijn RB20 raakte in de eerste training dusdanig beschadigd dat die vervangen moest worden. In alle kalmte voerden de monteurs de werkzaamheden uit, waarna na een minuut of twintig de Nederlander het asfalt opzocht.

In de tijd dat Verstappen nog toekeek, zorgde Logan Sargeant voor een hartaanval bij het Williams-personeel. De Amerikaan gooide zijn FW46 in een spin en wist ternauwernood de auto uit de muur te halen. Twee kapotte chassis' zouden een serieuze stempel op het weekend drukken.

Ferrari-coureur Charles Leclerc greep de macht met een 1.17.277. De Monegask hield daarmee de rest van het veld - aangevoerd door Verstappen - op meer dan drie tienden. Voor Lewis Hamilton verliep de training dramatisch. De Brit kreeg het niet voor elkaar om een snelle ronde te noteren en kwam niet verder dan een achttiende stek. Door het wegvallen van de recordkampioen was er een plekje in de top-tien vrij en opnieuw was het Tsunoda die die kans greep. Hij werd tiende.