Het Formule 1-weekend op het Circuit Gilles Villeneuve kende een bijzonder nat begin. Een uur voor de start van de eerste oefensessie trok er een zeer zware bui over het Île Notre-Dame. Richting het moment dat de training moest beginnen, stopte het met regenen, maar stonden er nog wel enorme plassen op het circuit.

De marshals gingen aan de slag met het wegpompen, wegvegen en wegblazen van het staande water, maar waren daarmee nog niet klaar toen het tijd was om aan de training te beginnen. De klok begon om 19.30 uur Nederlandse tijd weliswaar te lopen, de uitgang van de pitstraat bleef gesloten. Na tien minuten werden op de tribunes de poncho's er weer bij gepakt, omdat het opnieuw was gaan regenen. Gelukkig betrof het ditmaal een lichte bui en die weerhield de racedirectie er dan ook niet van om met de melding te komen dat het circuit even later vrijgegeven zou worden.

Na 23 minuten was Lewis Hamilton de eerste die, al zwaaiend naar het publiek, met intermediates de baan optrok. Valtteri Bottas, Lando Norris en Zhou Guanyu volgden zijn voorbeeld, maar dan op de full wets. “Ik denk dat intermediates wel kunnen”, oordeelde Bottas echter al snel. Aanvankelijk hielden de coureurs het bij één of twee installatieronden, waardoor de eerste rondetijd pas na een half uur werd neergezet door - wederom - Hamilton. De zon was inmiddels tevoorschijn gekomen, waardoor de situatie op het circuit rap verbeterde.

De actie was elf minuten onderweg, toen de rode vlag werd uitgehangen. Zhou kreeg bij de vijfde bocht te maken met aquaplaning, waarna hij met de linkerkant van zijn Sauber tegen de muur kwam. De Chinees zette zijn auto daarop met een kapotte ophanging stil bij de zesde bocht. Nadat de wagen van Zhou was geruimd, kon er nog 23 minuten worden gereden.

Doordat het circuit alsmaar droger werd, gingen de tijden snel naar beneden. Charles Leclerc meldde zich bovenaan in de tijdenlijst met een 1.27.560, waarna Carlos Sainz nog een fractie rapper ging met een 1.27.485. Het droger wordende asfalt maakte het intussen echter minder aantrekkelijk om op intermediates te blijven rijden. Doordat er links en rechts nog wel natte plekken te zien waren, nam de actie op het circuit zienderogen af tot tien minuten voor het einde helemaal niemand meer reed.

Zes minuten voor sluit maakte Leclerc een einde aan de stilte door op de zachte band naar buiten te gaan. Op Zhou na deed uiteindelijk iedereen dit, al bleef het oppassen bij met name de achtste bocht. Zo hadden Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Logan Sargeant, Lance Stroll en ook Max Verstappen daar een momentje, waardoor ze een stukje over het gras moesten. “Dat was een kleine offroad excursie”, reageerde Verstappen over de boordradio met een lachje.

Leclerc verbeterde de beste tijd ondertussen naar een 1.25.306, waar Lando Norris daarna ruim onder ging met een 1.24.435. Ook Sainz ging nog sneller dan de Monegask met een 1.24.763, waardoor Leclerc uiteindelijk derde was in de tijdenlijst. Hamilton was goed voor de vierde tijd, maar al anderhalve seconde langzamer dan Norris, en Verstappen klokte de vijfde tijd op twee seconden van de McLaren-coureur.

De natte omstandigheden waren een flinke domper voor Jack Doohan, die in Canada de eerste vrije training mocht rijden voor Alpine. De Australiër, die de auto van Esteban Ocon tot zijn beschikking had gekregen, had lange tijd maar één ronde achter zijn naam staan. Even leek het daar ook bij te blijven, maar kort voor het einde van de sessie kwam hij nog naar buiten voor een oefenstart op start-finish, waardoor de teller uiteindelijk op drie kwam te staan. Doohan besloot de training derhalve zonder tijd, wat trouwens ook gold voor Williams-coureur Alexander Albon en de gecrashte Zhou.

De tweede training voor de Grand Prix van Canada begint om 23.00 uur Nederlandse tijd. Ook voor die sessie wordt nattigheid verwacht.

Video: Zhou Guanyu veroorzaakt rode vlag tijdens VT1 in Canada

Uitslag eerste training F1 GP van Canada: