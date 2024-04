De vrijdag voor het Formule 1-team van McLaren op Suzuka is prima verlopen. In de eerste droge training zaten Oscar Piastri en Lando Norris een eindje van de snelste tijd van Max Verstappen af, tijdens de tweede training op een opdrogende baan was eerstgenoemde de snelste. Al met al zien beide coureurs genoeg kansen voor de rest van het weekend. "Ik denk dat we er best goed voor staan. We gaan nu de data bestuderen en kijken wat we daarvan kunnen leren voor de kwalificatie", vertelt Piastri na afloop van de trainingsdag in Japan.

"We reden niet veel rondjes in VT2, maar aan het einde lukte het me toch om nog wat te rijden. Het waren wel gevaarlijke omstandigheden", gaat Piastri verder. "Het was best oké vandaag. Het is nog wel heel lastig om goed in te schatten wat de pace van de rest van het veld is, want we hebben maar weinig representatieve tijden gezien."

Teamgenoot Norris kwam twee keer achter zijn Australische collega in de tijdenlijsten terecht. De Brit baalt vooral dat hij maar weinig heeft kunnen rijden. "Het was helemaal geen drukke vrijdag en dat is jammer. In de eerste training konden we niet veel rijden door de rode vlag en in VT2 niet vanwege de omstandigheden. Dat is ook jammer voor de fans die vandaag hier naartoe zijn gekomen", aldus de 24-jarige coureur. Wel ziet hij, net als Piastri, dat McLaren er vrij goed voor staat. "We zitten er aardig bij. Ik vertrouw erop dat we morgen voor de kwalificatie de laatste verbeteringen kunnen doorvoeren. We doen er alles aan om onszelf in een competitieve positie te krijgen."