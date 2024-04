De spanning in het wereldkampioenschap Formule 1 is weer helemaal terug. Na twee opeenvolgende zeges voor Max Verstappen moest de Red Bull-coureur in Albert Park al na een paar ronden opgeven met een remprobleem. Carlos Sainz profiteerde optimaal met een indrukwekkende zege, teamgenoot Charles Leclerc maakte het feest voor Ferrari compleet. Door de nulscore van Verstappen is de top van het kampioenschap weer een stuk dichter bij elkaar gekomen. De regerend wereldkampioen leidt nog steeds, maar de voorsprong op Leclerc bedraagt slechts vier punten. Ook bij de constructeurs is de marge van Red Bull Racing geslonken tot vier punten ten opzichte van Ferrari. Slaat Verstappen op zijn geliefde Suzuka terug of zet Ferrari de sterke vorm voort?

Hoe laat begint F1 Japan 2024?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT +9) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 5 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Vrijdag 5 april Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zaterdag 6 april Derde vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Zaterdag 6 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zondag 7 april Grand Prix van Japan 14.00u - 16.00u 07.00u - 09.00u

De Grand Prix van Japan wordt verreden op zondag 7 april. De race gaat om 14.00 uur in de Japanse middag van start, dan is het 07.00 uur in de Nederlandse ochtend. De coureurs krijgen 53 ronden over het 5,807 kilometer lange Suzuka International Racing Course voor de kiezen.

Het GP-weekend in Japan houdt vast aan het gebruikelijke format. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. Deze sessies worden vroeg in de Nederlandse ochtend verreden. De eerste vrije training op Suzuka gaat om 04.30 uur Nederlandse tijd van start (11.30 uur lokale tijd). Om 08.00 uur (15.00 uur lokaal) gaat de tweede sessie van start.

Op zaterdag mogen de coureurs nogmaals een uur trainen om de puntjes op de i te zetten voor de kwalificatie en de race. Ook deze sessie begint om 04.30 uur voor de Nederlandse kijker. Later in de ochtend staat de strijd om de pole-position op het programma. De kwalificatie in Japan begint om 08.00 uur op zaterdagochtend.