Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?
Formule 1 GP van Australië

Max Verstappen krijgt toestemming om te starten in GP Australië

Max Verstappen mag ondanks dat hij geen tijd heeft gereden in de kwalificatie zondag toch starten in de Grand Prix van Australië. Dat hebben de stewards van de FIA bevestigd.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, crash

Foto door: Getty Images

De kwalificatie voor de Australische Grand Prix was voor Max Verstappen al snel voorbij. De Nederlander was in Q1 net begonnen aan zijn eerste vliegende ronde toen hij bij de eerste bocht door een blokkerende achteras de controle over zijn RB22 verloor. De auto vloog vervolgens door de grindbak om uiteindelijk tegen de bandenstapels tot stilstand te komen.

Lees ook:

Als er geen rondetijd is neergezet, moeten de stewards officieel goedkeuring geven aan de coureur om alsnog te mogen deelnemen aan de Grand Prix, waarbij gekeken wordt naar de rondetijden die de betreffende rijder in de vrije trainingen heeft gereden. In het geval van Verstappen was dat natuurlijk een formaliteit: zijn tijden in de oefensessies toonden aan dat hij ruimschoots kan voldoen aan de 107%-regel van de FIA, die moet voorkomen dat er te langzame deelnemers aan de race meedoen.

Ook Carlos Sainz moest toestemming krijgen, nadat het team van Williams er niet in was geslaagd het technische probleem waardoor hij stil was gevallen in de derde oefensessie, op tijd te verhelpen voor de kwalificatie. De tijden die hij in de eerste en tweede vrije training had gereden, waren echter voldoende om alsnog te worden toegelaten tot de grid.

Lance Stroll heeft dit weekend nog maar weinig kunnen rijden door motorproblemen.

Lance Stroll heeft dit weekend nog maar weinig kunnen rijden door motorproblemen.

Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

In het geval van Lance Stroll hadden de stewards meer te bespreken. De Canadees kwam door de veelbesproken problemen met de Honda-power unit bij Aston Martin nauwelijks in actie – drie ronden in VT1, dertien ronden in VT2 en nul ronden in VT3 – en voldeed daardoor technisch gezien niet aan de vereisten.

Aangezien teamgenoot Fernando Alonso wel een rondetijd reed die ruimschoots voldoende was om zich te kwalificeren voor de race, wordt Stroll echter alsnog toegelaten tot de startgrid. Aston Martin voerde daarnaast aan dat Stroll over ruime ervaring beschikt in de Formule 1 en op het circuit van Melbourne in het algemeen, en met de Formule 1-auto van 2026 in het bijzonder. Volgens de stewards waren die argumenten 'overtuigend genoeg' om mee te nemen in hun besluit.

Alle drie de coureurs zullen zondag achteraan op de grid starten en niet vanuit de pitstraat, omdat het sportief reglement voor 2026 stelt dat 'niet-geklasseerde coureurs die van de stewards toestemming krijgen om deel te nemen, startposities krijgen achter alle geklasseerde coureurs'. De volgorde van deze coureurs wordt bepaald op basis van de uitslag van de laatste sessie waarin zij alle drie een tijd hebben neergezet: de tweede vrije training op vrijdag. Daardoor zal Verstappen zoals het er nu naar uitziet als twintigste starten in de seizoensopener, voor Sainz en Stroll.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne
Vorig artikel Norris kraakt F1-regels 2026: "Slechtste F1-auto's ooit"
Volgend artikel Mekies begrijpt frustraties Verstappen over "imperfecte" Red Bull RB22

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"

Uitgelicht
F1 Academy
Uitgelicht
F1 Academy
Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"
Meer van
Carlos Sainz

Sainz voorspelt Russell of Verstappen als F1-kampioen in 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Sainz voorspelt Russell of Verstappen als F1-kampioen in 2026

Russell over oorlog in Midden-Oosten: "We vertrouwen op F1 en FIA"

Formule 1
Formule 1
Russell over oorlog in Midden-Oosten: "We vertrouwen op F1 en FIA"

Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest
Meer van
Red Bull Racing

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Bekijk meer