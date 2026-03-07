Max Verstappen krijgt toestemming om te starten in GP Australië

De kwalificatie voor de Australische Grand Prix was voor Max Verstappen al snel voorbij. De Nederlander was in Q1 net begonnen aan zijn eerste vliegende ronde toen hij bij de eerste bocht door een blokkerende achteras de controle over zijn RB22 verloor. De auto vloog vervolgens door de grindbak om uiteindelijk tegen de bandenstapels tot stilstand te komen.

Als er geen rondetijd is neergezet, moeten de stewards officieel goedkeuring geven aan de coureur om alsnog te mogen deelnemen aan de Grand Prix, waarbij gekeken wordt naar de rondetijden die de betreffende rijder in de vrije trainingen heeft gereden. In het geval van Verstappen was dat natuurlijk een formaliteit: zijn tijden in de oefensessies toonden aan dat hij ruimschoots kan voldoen aan de 107%-regel van de FIA, die moet voorkomen dat er te langzame deelnemers aan de race meedoen.

Ook Carlos Sainz moest toestemming krijgen, nadat het team van Williams er niet in was geslaagd het technische probleem waardoor hij stil was gevallen in de derde oefensessie, op tijd te verhelpen voor de kwalificatie. De tijden die hij in de eerste en tweede vrije training had gereden, waren echter voldoende om alsnog te worden toegelaten tot de grid.

Lance Stroll heeft dit weekend nog maar weinig kunnen rijden door motorproblemen. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

In het geval van Lance Stroll hadden de stewards meer te bespreken. De Canadees kwam door de veelbesproken problemen met de Honda-power unit bij Aston Martin nauwelijks in actie – drie ronden in VT1, dertien ronden in VT2 en nul ronden in VT3 – en voldeed daardoor technisch gezien niet aan de vereisten.

Aangezien teamgenoot Fernando Alonso wel een rondetijd reed die ruimschoots voldoende was om zich te kwalificeren voor de race, wordt Stroll echter alsnog toegelaten tot de startgrid. Aston Martin voerde daarnaast aan dat Stroll over ruime ervaring beschikt in de Formule 1 en op het circuit van Melbourne in het algemeen, en met de Formule 1-auto van 2026 in het bijzonder. Volgens de stewards waren die argumenten 'overtuigend genoeg' om mee te nemen in hun besluit.

Alle drie de coureurs zullen zondag achteraan op de grid starten en niet vanuit de pitstraat, omdat het sportief reglement voor 2026 stelt dat 'niet-geklasseerde coureurs die van de stewards toestemming krijgen om deel te nemen, startposities krijgen achter alle geklasseerde coureurs'. De volgorde van deze coureurs wordt bepaald op basis van de uitslag van de laatste sessie waarin zij alle drie een tijd hebben neergezet: de tweede vrije training op vrijdag. Daardoor zal Verstappen zoals het er nu naar uitziet als twintigste starten in de seizoensopener, voor Sainz en Stroll.