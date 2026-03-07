De viervoudig wereldkampioen was net aan zijn eerste vliegende ronde in de kwalificatie in Albert Park begonnen toen hij plots de controle over zijn Red Bull verloor. De RB22 draaide de grindbak in om uiteindelijk met de voorkant tegen de bandenstapels te botsen. De Nederlander liet daarna over de boordradio weten dat hij in orde was, maar toen hij plaats had genomen op een scooter die hem terug zou brengen naar de F1-paddock, leek hij toch wat last te hebben van zijn handen.

"Mijn handen zijn helemaal oké. Er zijn scans gemaakt en er is niets gebroken, dus dat is allemaal goed", laat Max Verstappen aan de Nederlandse media in Melbourne weten, waaronder Motorsport.com. Over de oorzaak van het incident tast hij nog in het duister. "Ik remde gewoon aan en ineens blokkeerde de hele achteras uit het niets. Dat is iets wat ik in mijn carrière nooit heb meegemaakt."

De crash betekent dat Verstappen zondag een lange race wacht vanuit de achterhoede. Zoals het er nu staat, start de Nederlander als twintigste. Gevraagd of hem een lange dag wacht: "Het wordt een lang seizoen! Maar we gaan ons best doen en we zullen wel zien waar we eindigen."

Max Verstappen ging er hard af tijdens de F1-kwalificatie in Melbourne. Foto door: Paul Crock / AFP via Getty Images

Groot gat met Mercedes

Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar imponeerde in de kwalificatie door de derde tijd te rijden. "Voor hem is dat natuurlijk goed", aldus Verstappen. "Het gat is acht tienden en dat is natuurlijk een heel groot gat, dat is gewoon te groot. We kunnen echter blij zijn voor de eerste kwalificatie dat we daar staan. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Ferrari en McLaren toch wel wat beter voor de dag zouden komen. Maar ik heb natuurlijk geen idee wat daar gebeurde en waarom het daar niet helemaal liep."

Over de voorsprong van Mercedes zei de Nederlander: "Die zien er wel heel sterk uit, ja. Maar ik snap ook niet helemaal wat er is misgegaan bij McLaren, bijvoorbeeld."