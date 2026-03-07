Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

F1 stand 2026: Russell aan de leiding, Verstappen zesde

Formule 1
F1 stand 2026: Russell aan de leiding, Verstappen zesde
Formule 1 GP van Australië

Max Verstappen na crash in F1-kwalificatie Australië: "Handen zijn oké"

Max Verstappen heeft laten weten dat zijn handen in orde zijn na zijn crash in de kwalificatie voor de Australische Grand Prix. De handen kregen bij de impact met de bandenstapels een flinke klap te verwerken.

Erwin Jaeggi Ronald Vording
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De viervoudig wereldkampioen was net aan zijn eerste vliegende ronde in de kwalificatie in Albert Park begonnen toen hij plots de controle over zijn Red Bull verloor. De RB22 draaide de grindbak in om uiteindelijk met de voorkant tegen de bandenstapels te botsen. De Nederlander liet daarna over de boordradio weten dat hij in orde was, maar toen hij plaats had genomen op een scooter die hem terug zou brengen naar de F1-paddock, leek hij toch wat last te hebben van zijn handen.

Lees ook:

"Mijn handen zijn helemaal oké. Er zijn scans gemaakt en er is niets gebroken, dus dat is allemaal goed", laat Max Verstappen aan de Nederlandse media in Melbourne weten, waaronder Motorsport.com. Over de oorzaak van het incident tast hij nog in het duister. "Ik remde gewoon aan en ineens blokkeerde de hele achteras uit het niets. Dat is iets wat ik in mijn carrière nooit heb meegemaakt."

De crash betekent dat Verstappen zondag een lange race wacht vanuit de achterhoede. Zoals het er nu staat, start de Nederlander als twintigste. Gevraagd of hem een lange dag wacht: "Het wordt een lang seizoen! Maar we gaan ons best doen en we zullen wel zien waar we eindigen."

Max Verstappen ging er hard af tijdens de F1-kwalificatie in Melbourne.

Max Verstappen ging er hard af tijdens de F1-kwalificatie in Melbourne.

Foto door: Paul Crock / AFP via Getty Images

Groot gat met Mercedes

Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar imponeerde in de kwalificatie door de derde tijd te rijden. "Voor hem is dat natuurlijk goed", aldus Verstappen. "Het gat is acht tienden en dat is natuurlijk een heel groot gat, dat is gewoon te groot. We kunnen echter blij zijn voor de eerste kwalificatie dat we daar staan. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Ferrari en McLaren toch wel wat beter voor de dag zouden komen. Maar ik heb natuurlijk geen idee wat daar gebeurde en waarom het daar niet helemaal liep."

Over de voorsprong van Mercedes zei de Nederlander: "Die zien er wel heel sterk uit, ja. Maar ik snap ook niet helemaal wat er is misgegaan bij McLaren, bijvoorbeeld."

Bekijk ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste
Vorig artikel Mercedes één-twee in eerste F1-kwalificatie 2026, Verstappen crasht
Volgend artikel Russell verrast door gat na F1-pole Australië: "Dachten niet dat het zó goed was"

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"

Uitgelicht
F1 Academy
Uitgelicht
F1 Academy
Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"
Meer van
Max Verstappen

Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië

Mercedes start nieuw F1-tijdperk met één-twee, Max Verstappen P6

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Mercedes start nieuw F1-tijdperk met één-twee, Max Verstappen P6

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Meer van
Red Bull Racing

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Bekijk meer