Mercedes één-twee in eerste F1-kwalificatie 2026, Verstappen crasht

Hoewel er dit jaar 22 coureurs deelnemen aan de Formule 1, was het van meerdere rijders maar zeer de vraag of ze in actie zouden komen tijdens de eerste kwalificatie van het jaar in Melbourne. Lance Stroll moest eerder op zaterdag de laatste vrije training aan zich voorbij laten gaan vanwege - het mag inmiddels geen verrassing meer zijn - een probleem met de Honda-motor in zijn Aston Martin. De andere coureur bij wie deelname onzeker was, was Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan maakte aan het einde van de derde oefensessie een zware crash mee, waarbij zijn Mercedes forse schade opliep. Bij aanvang van de kwalificatie werd er nog hard gewerkt aan het herstel van zijn W17.

Q1: Verstappen crasht

Aan het begin van de kwalificatie bleek ook Carlos Sainz een vraagteken. De Spanjaard kwam niet de baan op toen de rest voor hun eerste run op het circuit verscheen. De Williams-coureur was in de derde training aan het einde van zijn eerste ronde stilgevallen bij de ingang van de pits en dit probleem was niet op tijd verholpen voor de kwalificatie, zo bevestigde een woordvoerder van Williams halverwege Q1.

George Russell ging aan de leiding in de tijdenlijst met een 1.19.840 op de soft, toen Max Verstappen bij aanvang van zijn eerste vliegende ronde plots de controle over zijn Red Bull verloor bij de eerste bocht. De RB22 draaide de grindbak in om vervolgens met de voorkant tegen de bandenstapels te botsen. "De auto blokkeerde gewoon bij de achteras. Fantastisch", merkte Verstappen voor het verlaten van zijn auto op, nadat hij aan de pitmuur had laten weten dat hij in orde was.

Nadat de auto van Verstappen was geborgen, ging het tempo omhoog. Lewis Hamilton reed op de medium compound een 1.19.811, waarna Oscar Piastri op de soft naar een 1.19.664 ging. Russell keerde hierna terug bovenaan met een 1.19.507, wat uiteindelijk de snelste tijd van Q1 zou zijn. Regerend wereldkampioen Lando Norris kwam tot de vierde tijd, terwijl Isack Hadjar met de enige overgebleven Red Bull de vijfde tijd liet noteren.

Max Verstappen leek door een technische oorzaak de controle over zijn RB22 te verliezen. Foto door: Paul Crock / AFP via Getty Images

Mercedes slaagde er met hulp van de rode vlag voor de crash van Verstappen in Antonelli nog op de baan te krijgen. De Italiaan beloonde zijn monteurs voor hun harde werk door de zesde tijd op de klokken te brengen en zich zo te plaatsen voor Q2.

Stroll en Sainz kwamen door technische problemen niet in actie en met Verstappen was dus ook de derde afvaller al bekend. Doordat er een elfde team is bijgekomen, krijgen dit jaar zes coureurs een KO achter hun naam na Q1 en Q2. Behalve Stroll, Sainz en Verstappen waren ook Fernando Alonso in de andere Aston Martin en Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas na de eerste sessie van de kwalificatie klaar.

Q2: Russell toont ware Mercedes-snelheid

Russell trok de lijn van Q1 door in Q2. De Brit reed op de zachte band een 1.18.934, waarmee hij als eerste dit weekend onder de 1.19 dook. Charles Leclerc reed aan het einde van de sessie een 1.19.357, goed voor de tweede plek in de tijdentabel. De verbetering van de Monegask zorgde ervoor dat Antonelli naar P3 zakte. Piastri en Hadjar completeerden de top-vijf in Q2.

George Russell controleerde de kwalificatie voor de Australische Grand Prix. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Norris en Hamilton gingen met respectievelijk de zesde en zevende tijd door naar Q3. Racing Bulls-coureurs Arvid Lindblad en Liam Lawson plaatsten zich eveneens voor het laatste kwalificatiedeel, net als Audi-rijder Gabriel Bortoleto. Laatstgenoemde viel echter stil bij de ingang van de pitstraat, wat tot een gevaarlijke situatie leidde doordat Lindblad de gestrande Audi pas laat zag. Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Alexander Albon haalden Q3 niet en ondanks dat hij zich had geplaatst voor het laatste kwalificatiedeel, zat de kwalificatie er ook voor Bortoleto op.

Q3: Russell maakt het af

De coureurs waren net bezig aan hun eerste run in Q3 toen de rode vlag werd uitgehangen vanwege rommel op de baan. De monteurs van Antonelli waren vergeten de koelventilatoren uit de sidepods te halen voordat de Italiaan de pitbox uit werd gestuurd, waarna er één in de grindbak belandde bij de eerste bocht en de ander op het rechte stuk voorbij de tweede bocht terechtkwam. Norris merkte het tweede apparaat te laat op en reed er vol overheen, waardoor het in duizend stukjes uiteenspatte. Zodoende kon iedereen weer terug naar de pits zonder een (competitieve) tijd te hebben gereden.

Een rommelige kwalificatie voor Antonelli, maar uiteindelijk toch de tweede tijd. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Nadat de baan weer was vrijgegeven, zette Russell een 1.19.084 op de klokken. Norris sloot aan op P2, maar moest met een 1.19.605 al een halve seconde toegeven op de Mercedes-coureur. Hadjar was maar een fractie langzamer dan Norris en stond na de eerste runs in Q3 boven Leclerc, Piastri en Hamilton, terwijl Antonelli zonder tijd bleef na een uitstapje door de grindbak.

Antonelli revancheerde zich daarna tijdens zijn laatste run door een 1.18.811 te rijden, waarmee hij de eerste plek in de tijdenlijst overnam. Russell was op dat moment echter al bezig aan een nog betere ronde. Drie paarse sectoren leverden hem een tijd van 1.18.518 op, waar niemand meer aan kon tippen. Russell greep dus pole-position, terwijl Antonelli er een volledige eerste startrij van maakte voor Mercedes. Hadjar en Leclerc kwalificeerden zich als derde en vierde. Piastri en Norris moesten genoegen nemen met een plek op de derde startrij. Hamilton, Lawson en Lindblad eindigden als zevende, achtste en negende in de kwalificatie.

De Grand Prix van Australië begint zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 GP van Australië