In de derde vrije training loste George Russell al een waarschuwingsschot naar de concurrentie, maar die wisten ook niets in te brengen tegen de snelheid van de Mercedes-coureur in Q3 op Albert Park. Russell was oppermachtig met een rondetijd van 1.18.518, waarmee hij teamgenoot Andrea Kimi Antonelli op drie tienden van een seconden hield. Het gat naar de concurrentie was nog groter: Isack Hadjar gaf op de derde plaats acht tienden van een seconde toe.

"Het voelde eerlijk gezegd heel goed", blikt Russell terug op de kwalificatie in Australië. "De hele sessie voelde heel netjes en gecontroleerd, geen fouten. Precies hoe ik dit weekend eigenlijk wilde beginnen."

"Deze nieuwe auto's zijn erg uitdagend om te rijden", benadrukt de polesitter. "Het is heel lastig om het energiemanagement te begrijpen en alle andere systemen waar we mee te maken hebben. Maar als team dachten we al dat we een heel goed pakket onder ons hadden. Er is ongelooflijk hard gewerkt door iedereen in Brixworth en Brackley om dit te leveren, maar ik denk niet dat we hadden verwacht dat het zó goed zou zijn."

'Niet alleen een geweldige motor'

Doorgevraagd of hij verrast was door het grote gat naar de concurrentie, antwoordt Russell: "Ja, zeker. Ik denk dat de omstandigheden ook een beetje in ons voordeel waren. We weten dat we beter zijn in koelere omstandigheden", legt hij uit. "En naarmate de baantemperatuur daalt, lijken we altijd meer rondetijd te vinden."

"We hebben een geweldige motor, maar ik denk ook dat we een fantastische auto hebben", voegt Russell toe. "Ik denk dat dat de afgelopen weken in de pers misschien niet genoeg is benadrukt. Vanaf het begin zeiden Kimi en ik allebei dat de auto geweldig aanvoelde om te rijden. We genieten van de kleinere auto's, de lichtere auto's, en het is een perfecte manier om in Melbourne te beginnen."

Vanaf de pole-position, samen met Antonelli op de tweede plaats, kan Russell zijn team een goed resultaat bezorgen. Toch wil hij er niet zomaar vanuit gaan dat hij na de marge van vandaag ook in de race aan de horizon verdwijnt.

"Ons doel is nu eigenlijk gewoon om de finish te halen, want we weten eerlijk gezegd niet wat er gaat gebeuren", blikt hij vooruit op de race. "De simpelste dingen waar we de afgelopen jaren mee te maken hadden, zoals pitstops, zijn nu behoorlijk uitdagend door alle procedures: de motor in het juiste werkvenster krijgen, zorgen dat de turbo snel genoeg draait, dat de batterij niet te leeg maar ook niet te vol is."

"Ook de starts van de race blijken lastig. Dus ons doel was gewoon een probleemloos weekend te hebben. Natuurlijk willen we winnen. We willen pole-position. We willen het hele weekend domineren. Maar het seizoen is erg lang en we moeten eerst morgen doorkomen en een probleemloze race rijden, want op elk moment kun je een fout maken en dat kan het einde van je dag zijn", besluit Russell.