Vijf dagen na de Grand Prix van Monaco zijn de coureurs alweer terug in hun auto’s om zich voor te bereiden op de volgende race van het F1-seizoen: de Grand Prix van Spanje. Ze konden tijdens de eerste training op vrijdag kennismaken met een licht gewijzigde lay-out van het circuit van Barcelona. De coureurs laten de laatste chicane dit jaar links liggen. Zij gaan nu door twee snelle rechterbochten, alvorens zij het rechte stuk opkomen. De laatste sector wordt zo een stuk sneller en de baan als geheel achttien meter korter, waardoor de rondetijden in 2023 flink lager liggen.

Verschillende teams hebben updates meegenomen naar Spanje, waarbij er vooral veel aandacht is voor de nieuwe sidepods van Ferrari. Het Italiaanse team lijkt met de vernieuwde zijkant van de auto meer de richting van Red Bull op te gaan. Aan het begin van de training verscheen alleen Carlos Sainz met de nieuwe sidepods op de baan, Charles Leclerc reed met de oude configuratie, zodat de Italiaanse renstal een goede vergelijking kon maken.

In de tijdenlijst was het al snel Max Verstappen die zich bovenaan meldde. Op de testband van Pirelli reed de Red Bull-coureur eerst 1.17.425 om vervolgens op die compound tot 1.16.583 te komen. Korte tijd later liet Sergio Perez een nieuwe snelste tijd noteren door op medium rond te gaan in 1.16.430, waar Verstappen, die inmiddels ook op de geel gemarkeerde band onderweg was, kort daarna ruim onder ging met 1.15.945. Daarna werd er door het Red Bull-duo naar de soft gewisseld. Perez was de eerste die de streep passeerde en kwam met 1.15.374 weer op P1 te staan, maar andermaal had Verstappen een betere tijd in huis: 1.14.606.

Dertien minuten voor het einde reed Nyck de Vries zich goed in de kijker door zijn AlphaTauri met een 1.15.504 naar de derde tijd te sturen. Hiermee verwees hij Leclerc naar de vierde stek in de tijdentabel en Sainz naar de vijfde positie; de Monegask bleek met het oude bodywork opmerkelijk genoeg sneller dan de Spanjaard met de updates op de SF-23. In de slotfase - de bewolking boven het circuit was na een zonnige start van de training inmiddels flink toegenomen - gingen de coureurs van Alpine nog voor een run op de soft. Esteban Ocon klom daarbij naar P3 op, Pierre Gasly nam op de vijfde plek plaats.

Verstappen bleef tot het einde fier aan kop gaan in de tijdenlijst met zijn 1.14.606. Perez volgde op bijna acht tienden met de tweede tijd. Ocon was dus derde, De Vries vierde en Gasly, die kort voor het einde nog een momentje had met Logan Sargeant, vijfde. Aston Martin-coureur Fernando Alonso, van wie het Spaanse publiek dit weekend veel verwacht, kwam in de laatste minuten tot de zesde tijd, Kevin Magnussen eindigde de eerste training als zevende. Leclerc en Sainz stonden door de late verbeteringen van enkele coureurs slechts achtste en negende aan het einde van het eerste oefenuur. Mercedes-coureur George Russell maakte de top-tien in de eerste training compleet, terwijl diens teamgenoot Lewis Hamilton nog achter Lando Norris op P12 eindigde.

De tweede training voor de Grand Prix van Spanje begint om 17.00 uur.

Video: Max Verstappen rijdt de snelste tijd in eerste training GP Spanje

Uitslag eerste training GP van Spanje: