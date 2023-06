Onthuld: De nieuwe Ferrari-sidepods in Red Bull-stijl voor GP van Spanje

Ferrari heeft de Spaanse Grand Prix gekozen voor een groot updatepakket, waarbij het team onder meer een aangepaste vloer introduceert. Het meest in het oog springt echter het nieuwe ontwerp van de sidepods. Ferrari had sinds de introductie van het nieuwe reglement begin 2022 een compleet eigen filosofie met de kenmerkende badkuip bovenop. Er waren daardoor grofweg drie uiteenlopende filosofieën op de grid, met de Red Bull-aanpak, zeropod van Mercedes en Ferrari dus.

Het merk met de ster is in Monaco alvast afgestapt van het eigen concept en Ferrari volgt die trend een week later eigenlijk min of meer. Het team van Charles Leclerc en Carlos Sainz stapt over op sidepods die esthetisch een stuk meer aan Red Bull doen denken, zoals bekend het toonaangevende team op dit moment. Aan de nieuwe sidepods, die donderdag voor het eerst te bewonderen waren in de pitstraat van het Circuit de Barcelona-Catalunya, is duidelijk te zien waar de inspiratie vandaan komt. Zo is de badkuip min of meer verdwenen en heeft die plaats gemaakt voor een sterk aflopend ontwerp richting de achterkant. Het betekent dat inwash nu dus downwash is geworden, zoals dat bij Red Bull ook het geval is.

Verder kent het nieuwe ontwerp een sterkere undercut dan dat voorheen het geval was, oftewel: de luchtstroom die onder de inlets door naar de achterkant van de auto wordt gedirigeerd is groter dan voorheen. Ook dit is wat we al bijna anderhalf jaar zien bij Red Bull Racing. Toch is het nog iets te kort door de bocht om het nieuwe Ferrari-ontwerp helemaal een één-op-één kopie te noemen. Zo zijn de inlets nog altijd wat anders dan wat Red Bull zelf heeft en zijn lang niet alle verdere elementen identiek, hetgeen natuurlijk ook logisch is doordat de sidepods nauw samenhangen met het verdere concept van de auto. Wel valt te stellen dat er van de drie grote filosofieën aan het begin van 2022 nog maar grofweg één over is en dat ook Ferrari en Mercedes steeds meer in lijn met het kampioensteam van Max Verstappen en Sergio Perez zijn gekomen.

Bekijk meer over de nieuwe sidepods van Ferrari en over de volledige mediadag te Barcelona in de nieuwe F1-update, die bovenaan deze pagina te vinden is. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken onder meer op welke vlakken de Ferrari-update is geïnspireerd op de RB19, het aero handicapsysteem en waarom het schrappen van de laatste chicane in theorie (nog) beter bij Red Bull Racing moet passen.