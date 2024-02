Ferrari heeft onlangs bevestigd dat het contract van Charles Leclerc met meerdere jaren is verlengd, maar teamgenoot Carlos Sainz leeft nog in onzekerheid. Zijn contract loopt eind 2024 af en de Spanjaard heeft er geen geheim van gemaakt dat hij voor de seizoensstart van volgende maand zekerheid over zijn toekomst wil hebben. Die zekerheid krijgt hij mogelijk op heel korte termijn al, maar waarschijnlijk niet op de manier zoals hij zelf graag wil. De Spaanse krant AS en de Italiaanse tak van Motorsport.com melden dat Ferrari namelijk dicht bij een overeenkomst is met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Motorsport.com heeft vernomen dat de onderhandelingen tussen Ferrari en Hamilton in een vergevorderd stadium zijn en de deal mogelijk eind deze week al rond kan zijn. Het gaat dan om een overeenkomst die in 2025 van start moet gaan. Opvallend genoeg heeft Hamilton in 2023 een nieuw contract getekend bij Mercedes, dat hem tot en met 2025 aan de Duitse fabrikant verbindt. Het heeft er echter alle schijn van dat het hierbij om een deal ging waarbij alleen 2024 gegarandeerd is, met een optie om de samenwerking in 2025 voort te zetten. Door zo'n constructie is het voor Hamilton mogelijk om Mercedes eind 2024 na twaalf seizoenen en zes wereldtitels te verlaten voor een avontuur bij Ferrari.

De afgelopen jaren heeft Ferrari meermaals interesse getoond in de diensten van Hamilton, maar tot een overstap is het tot dusver nooit gekomen. Ook in 2023 is er enige tijd sprake geweest van interesse van Ferrari, dat zelfs met hem gesproken zou hebben. De 39-jarige Brit heeft tot nu toe altijd het gevoel gehad dat een langer verblijf bij Mercedes beter zou zijn voor zijn kansen op succes. De afgelopen twee seizoenen heeft Hamilton echter geen enkele race kunnen winnen in dienst van zijn huidige werkgever, wat Ferrari de kans heeft gegeven om hem te overtuigen van een transfer. Als het er daadwerkelijk van komt, dan wordt de Italiaanse sportautofabrikant de derde werkgever van Hamilton in de Formule 1. Tussen 2007 en 2012 heeft hij voor McLaren geracet, waarna hij in 2013 is overgestapt naar Mercedes.