Vorige week meldden Britse en Italiaanse media dat Ferrari een megabod had gedaan om vanaf volgend jaar op de diensten van Lewis Hamilton te kunnen rekenen. De zevenvoudig wereldkampioen zou daar dan Carlos Sainz vervangen als teamgenoot van Charles Leclerc. Hamilton kon dan rekenen op 40 miljoen euro per jaar, maar de geruchten leken om meerdere redenen al zeer onwaarschijnlijk, mede omdat de Brit de wens heeft uitgesproken om voor altijd verbonden te blijven aan Mercedes en de Ferrari-coureurs tot en met 2024 onder contract staan.

Toch waren er wel wat vraagtekens over Hamiltons toekomst bij Mercedes, gezien de tegenvallende prestaties van de afgelopen maanden en het feit dat zijn contract bij het team dit jaar afloopt. Hij helpt de geruchten in Monaco zelf de wereld uit. "Geruchten horen erbij als je je in de contractonderhandelingen bevindt", zegt Hamilton. "Tenzij je het van mij hoort, is dat ook wat het is." Volgens hem is het gerucht ontstaan door een journalist die zich verveelde. "Er is een specifiek individu in deze ruimte die dat geschreven heeft. Maar misschien waren ze verveeld door de afgelasting van vorig weekend. Mijn team werkt op de achtergrond nauw samen met Toto [Wolff] en er ligt bijna een contract klaar. Dat team kan zich daarop richten, dan kan ik gewoon mijn werk doen. Ik sta er nu veel beter voor, ik herinner me de tijd dat ik de onderhandelingen zelf deed. Dat was erg stressvol. Dat hoef ik niet meer te doen", aldus de Mercedes-coureur.

Leclerc, die in dezelfde persconferentiezaal zat, kreeg naar aanleiding van de geruchten de vraag wat hij in een teamgenoot zoekt. "Een snelle teamgenoot, zoals iedereen", antwoordt de Monegask. "We zitten in de Formule 1, we willen het opnemen tegen de besten. Maar dat wil niet zeggen dat mijn teamgenoot niet snel is. Carlos is een extreem snelle coureur. Maar ik ben niet degene die over dat soort besluiten gaat. We zullen het wel zien."

Het lijkt er dus niet op dat Hamilton binnenkort naar Ferrari gaat, maar Leclerc zou de Brit met open armen ontvangen bij de Scuderia. "Als ik ja zeg, zie ik het al voor me dat dit de kop van elke krant wordt. Maar Lewis is zo'n ongelofelijke coureur, hij heeft zoveel bereikt in deze sport. Ik denk dat iedereen op de grid Lewis graag als teamgenoot zou hebben, aangezien iedereen veel van hem zou leren. Maar ik ben blij met waar ik zit en ik heb een geweldige band met Carlos", aldus de Ferrari-coureur, die voor zijn lovende woorden nog een bedankje krijgt van Hamilton.