Hamilton noemt taakstraf voor Verstappen “een grap”

Max Verstappen liet afgelopen donderdag in de officiële persconferentie van de FIA vallen dat hij meteen bij aanvang van de kwalificatie in Azerbeidzjan wist dat zijn auto ‘fucked’ was. Het gebruik van dat vloekwoord kwam hem een dag later op een taakstraf te staan. Eind vorig jaar kwamen teambazen Toto Wolff en Frédéric Vasseur nog weg met een formele waarschuwing, nadat zij in Las Vegas in de persconferentie hadden gevloekt.

Verstappen liet tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore, waarin hij de tweede startplek veroverde, duidelijk merken hoe hij over de taakstraf denkt door zeer summier te antwoorden op de vragen die host Tom Clarkson aan hem stelde. Ook gaf hij aan de vragen van de aanwezige journalisten liever buiten de persconferentiezaal te beantwoorden, wat hij vervolgens - al lopend - ook deed.

De drievoudig wereldkampioen kreeg tijdens de persconferentie na de kwalificatie bijval van zijn concurrenten Lando Norris en Lewis Hamilton, die zich respectievelijk als eerste en derde kwalificeerden op het Marina Bay Street Circuit. “Hij heeft het verdiend! Grof taalgebruik, dus…”, grapte Norris in eerste instantie. Om daarna op serieuze toon verder te gaan: “Ik vind het redelijk oneerlijk. Ik ben het hier helemaal niet mee eens.”

“Ja, ik vind het een beetje een grap om eerlijk te zijn”, reageerde Hamilton op zijn beurt. “Dit is de hoogste klasse van de autosport. Fouten worden nou eenmaal gemaakt.” Hamilton maakte vervolgens duidelijk dat hij de taakstraf niet zou inlossen als hij Verstappen was. “Ik zou het zeker niet gaan doen, en ik hoop dat Max het ook niet gaat doen.”

Vloeken is dit weekend een hot topic in de Formule 1-paddock, nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem in een exclusief interview met Motorsport.com had aangegeven dat hij graag zou zien dat de coureurs wat beter op hun taalgebruik zouden letten. “We zijn geen rappers”, zei hij daarbij, een opmerking die bij Hamilton in het verkeerde keelgat schoot. “Het heeft iets racistisch in zich”, zei de zevenvoudig wereldkampioen daar eerder dit weekend over.