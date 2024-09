Het verhaal achter de protestactie van Max Verstappen in FIA-persconferentie

De mediasessie met Max Verstappen in Singapore is wellicht de meest vreemde en gedenkwaardige uit zijn Formule 1-carrière tot nu. De Red Bull-coureur moest als nummer twee van de kwalificatie natuurlijk opdraven in de persconferentie, maar besloot daarin zo kort mogelijk op alle vragen te antwoorden. Al bij het plenaire gedeelte, waarin F1-presentator Tom Clarkson enkele openingsvragen stelt, maakte hij duidelijk geen noemenswaardige antwoorden te willen geven in de zaal. "Anders krijg ik weer een boete of een taakstraf..." Ook alle andere vragen die volgden, deed hij af met "geen commentaar" of "ik heb liever dat je deze vraag buiten de persconferentiezaal stelt." Gevraagd of hij bang is dat zijn gedrag tijdens de persconferentie een nieuwe straf oplevert, laat hij weten: "Maar ik geef toch wel antwoord? Ik zeg alleen niet veel, want mijn stem..."

Het was in werkelijkheid Verstappens protestactie tegen de FIA, die hem eerder dit weekend een taakstraf had opgelegd voor zijn uitspraak "the car was fucked." Bij het verlaten van de persconferentiezaal op zaterdag dringt de FIA-woordvoerder er nog even op aan dat het gesprek met Verstappen dan in het vierkantje voor de pers moet plaatsvinden, maar de wereldkampioen komt de media tegemoet door het bij de persruimte te willen doen. "Of laten we anders gaan lopen." En zo geschiedt.

Eenmaal op weg door de paddock – en dus buiten de FIA-zaal – geeft Verstappen tekst en uitleg over zijn actie in de persconferentieruimte. "Ik vind het belachelijk wat er is gebeurd. Waarom moet ik dan nog uitgebreide antwoorden gaan geven? Schijnbaar krijg je heel makkelijk een boete of wat voor straf dan ook. Dan praat ik maar niet om mijn stem te sparen. En we kunnen het interview ook best ergens anders doen, als jullie antwoorden van mij willen hebben of als jullie mij bepaalde vragen willen stellen."

Verstappen wordt door FIA als voorbeeld gebruikt: "Het is belachelijk"

"De FIA heeft laten weten dat ze een precedent wilden creëren. Ze hebben andere coureurs boetes gegeven, maar ze wilden mij juist als precedent gebruiken. Ik vind dat een beetje gek. Ik heb ook helemaal niemand beledigd... ik heb alleen maar één ding over mijn auto gezegd. Maar ja, dit staat allemaal in de Sporting Code [van de FIA]. Ik wil de stewards daar ook niet de schuld van geven. Ik heb juist een goed gesprek met hen gehad, maar zij moeten de regels ook gewoon volgen. Zij begrijpen het volgens mij wel, maar het is voor hen ook moeilijk", legt Verstappen uit. "Ik denk dat het helemaal niet zo erg is wat ik heb gezegd. Als je nare dingen specifiek gericht aan iemand zegt, dan snap ik het wel. Dan is het niet oké, ook niet als de emoties hoog oplopen. Maar ik vind het belachelijk wat aan mij is opgelegd."

Verstappen voelt zich in ieder geval wel gesteund door de andere coureurs in de Formule 1-paddock: "Ja. Sommige coureurs spreken zich misschien iets meer uit dan anderen, maar volgens mij is het wel vrij duidelijk wat iedereen hiervan vindt."