Max Verstappen kreeg op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Singapore een taakstraf opgelegd, omdat hij een dag eerder tijdens een persconferentie het woord ‘fucked’ had gebruikt om de prestaties van zijn auto in Baku te omschrijven. Eerder deze week had FIA-president Mohammed Ben Sulayem in een exclusief interview met Motorsport.com de coureurs nog opgeroepen om op hun taalgebruik te letten, wat de coureurs hem niet in dank hebben afgenomen. Lewis Hamilton was het weliswaar deels eens met de Emirati, maar sprak ook van racisme omdat Ben Sulayem zei dat 'F1-coureurs geen rappers zijn'.

Dat Verstappen een taakstraf heeft gekregen voor zijn fucked-uitspraak in Singapore valt eveneens slecht bij de rijders. “Niemand in de WhatsApp-groep van de GPDA vindt dit echt leuk. Alle coureurs zijn er boos over”, vertelt Alexander Wurz, de voorzitter van rijdersvakbond GPDA, in gesprek met ORF. Het zit de coureurs vooral dwars dat Ben Sulayem zijn punt over grof taalgebruik niet rechtstreeks tegenover hen heeft gemaakt, maar direct de media heeft opgezocht. Wurz noemt die actie van de FIA-voorzitter ‘ongebruikelijk’.

Wurz benadrukt dat de rijders niet volledig tegen het standpunt van Ben Sulayem zijn. “Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met de woorden die je kiest”, vervolgt de voormalig F1-coureur. “Echter, het is tegenwoordig ook lastig voor een rijder om authentiek te zijn en om te zijn wie ze willen zijn. F1 is zo populair geworden omdat de coureurs iets meer mogen zijn wie ze willen zijn. Authentiek. Dat laten ze zien op social media. Daarbij hoort ook bepaald taalgebruik.”

Dat de FIA zo hard optreedt tegen Verstappen terwijl diens woorden niet tegen een persoon waren gericht, zit de rijders evenmin lekker. “Persoonlijk ben ik geen fan van het verbaal aanvallen van je tegenstanders. Maar als hij scheldt op zijn auto, dan moet hij dat oplossen met zijn teambaas”, aldus Wurz. De Oostenrijker, die tussen 1997 en 2007 69 F1-races afwerkte voor Benetton, McLaren en Williams en daarbij drie podiumplaatsen behaalde, eindigt schouderophalend: “We zullen echter moeten wennen aan een FIA-president die op zijn eigen manier zaken doet.”

