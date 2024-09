Vlak na de eerste Formule 1-training in Singapore kwam de FIA met de melding dat Max Verstappen zich vanwege grof taalgebruik in de persconferentie van donderdag moest melden bij de stewards. Niet heel lang daarna kwam de wedstrijdleiding met een uitspraak en straft de Nederlander op een bijzondere manier. Hij moet zich later melden om 'werk uit te voeren voor het algemeen belang'. De invulling van deze 'taakstraf' volgt op een later moment.

Verstappen was in de persconferentie niet te spreken over zijn RB20 in de kwalificatie in Baku afgelopen weekend liet weten dat de auto fucked was. De stewards zijn van mening dat die bewoordingen een inbreuk zijn op artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code van de FIA en daar komt de straf vandaan. In de beslissing staat dat deze woorden 'niet passen in een uitzending' en 'over het algemeen als grof en kwetsend worden ervaren'.

In het document staat verder dat Verstappen deze woorden vaak gebruikt, maar dat is voor de FIA geen reden om geen straf uit te delen. De stewards zijn namelijk van mening dat Verstappen een rolmodel is en dat bij het zijn van rolmodel deze woordkeuze niet past. Volgens de FIA heeft de kampioenschapsleider zijn excuses aangeboden voor de grove taal.

Wat opvallend is, is dat de FIA geen boete heeft opgelegd. Volgens de stewards was dat wel een mogelijkheid, maar uit eerder besproken zaken bleek dat boetes doorgaans opgelegd worden als de woorden richting een andere coureur of team gericht zijn. Dat was in de persconferentie niet het geval, dus een financiële sanctie werd niet passend geacht. De secretaris-generaal van de FIA zal op een later moment bekendmaken hoe de straf er precies uit ziet. Motorsport.com heeft navraag gedaan bij de FIA over hoe de straf er ongeveer uit komt te zien. Het overkoepelende orgaan laat weten dat Verstappen zelf een suggestie mag doen wat hij moet doen en dat de FIA dat waarschijnlijk overneemt.

Verstappen heeft eerder een 'taakstraf' opgelegd gekregen. In de Grand Prix van Brazilië van 2018 was de Limburger woedend nadat hij door achterblijver Esteban Ocon van de baan werd gereden. Bij de weegbrug kwam het tot wat duw- en trekwerk tussen de rijders, waarna de FIA de nu 26-jarige coureur als schuldige aanwees. Destijds moest hij zich twee dagen melden tijdens een Formule E-wedstrijd om mee te kijken met de wedstrijdleiding. Overigens is dit door de FIA zelf opgelegd, Verstappen kwam destijds niet met een eigen invulling.

Timing

Het strenge straffen van de FIA past in de woorden van Mohammed Ben Sulayem. De president van het overkoepelende autosportorgaan liet in gesprek met Motorsport.com weten dat de coureurs netter moeten zijn in hoe zij zich uiten. Een dag nadat dat nieuws werd gepubliceerd krijgt de eerste coureur dus een straf, waarmee de FIA een precedent hoopt te scheppen, zodat de coureurs meer op hun woorden passen.