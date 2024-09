Ben Sulayem liet in het vraaggesprek weten dat hij graag zou zien dat coureurs beter op hun taalgebruik zouden letten. “We zijn geen rappers”, zei hij daarbij. Hoewel zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich wel kan vinden in de strekking van de boodschap van de FIA-president, is hij niet blij dat Ben Sulayem op deze manier over rapmuziek praat, omdat de meeste rappers donker zijn. “Hoe hij zich heeft uitgedrukt, bevalt me niet”, zegt Hamilton tegenover onder andere Motorsport.com. “Dat hij het zo over rappers heeft, is heel erg stereotiep. De meeste rappers zijn donker en dan wordt er gezegd dat wij niet zijn zoals zij. Ik vind het een ongelukkige woordkeuze. Het heeft iets racistisch in zich.”

“Maar ik ben het wel met hem eens dat het allemaal wat netter mag”, voegt de Mercedes-coureur toe. De Brit suggereert dat vooral jongere coureurs zich schuldig maken aan vloeken. “Toen ik 22 was, was ik er eerlijk gezegd ook niet zoveel mee bezig. Je emoties nemen het over en je zegt gewoon wat erin je opkomt. Je vergeet hoeveel mensen er meeluisteren en hoeveel kinderen er meeluisteren”, aldus Hamilton. “Ik ben het in dat opzicht wel met hem eens. Als je naar sommige andere coureurs luistert, dan zijn ze zich daar gewoon niet helemaal van bewust. Dat zal op een zeker moment waarschijnlijk wel komen. En ik weet zeker dat het ook wel zal stoppen als je er een straf op zet. Ik weet niet of dat nou echt nodig is, maar ik denk dat het zeker wat te veel is nu [qua gevloek].”

“Aan de andere kant is het wel goed om wat emotie te laten zien. We zijn geen robotten”, vervolgt Hamilton, die tegenwoordig zelf doorgaans zeer netjes blijft op de boordradio. “Hoe ik mezelf onder controle houd? Ik denk altijd aan de meer dan tweeduizend mensen die dag in dag uit aan het werk zijn zodat ik hier kan zijn. Verder heb ik fans van alle leeftijden. Maar uiteindelijk gaat het niet om mij als persoon. Ook al ervaar ik iets op de baan [waar ik niet blij mee ben], wat ik doe en wat ik zeg is van invloed op al die mensen die tijd opofferen die ze anders met hun familie hadden kunnen doorbrengen en absoluut alles geven wat ze in zich hebben, zodat ik me in deze bevoorrechte positie kan bevinden. Dat houd ik altijd in mijn achterhoofd, en de agressie steek ik ergens anders in.”