De veelbesproken persconferentie met Max Verstappen in Singapore

De persconferentie na de kwalificatie voor de GP van Singapore verliep hoogst ongewoon, doordat Max Verstappen maar zeer korte antwoorden gaf en aangaf liever buiten de zaal vragen te beantwoorden. Het had alles te maken met de taakstraf die hij van de stewards had gekregen omdat hij donderdag het woord ‘fucked’ had gebezigd in de FIA-persconferentie.

Hieronder lees je alle vragen die Verstappen in de persconferentie na de kwalificatie kreeg en de antwoorden die hij vervolgens gaf. Nadat de host van de persconferentie, Tom Clarkson, eerst een aantal vragen aan polesitter Lando Norris had gesteld, was het aan de beurt aan de drievoudig wereldkampioen om een aantal vragen te beantwoorden over de kwalificatie, waarin hij de tweede startplek bemachtigde.

Tom Clarkson: Max, het is tot dusver niet het meest soepele weekend geweest voor jou en Red Bull Racing. Hoe goed voelt het om op de eerste rij te staan?

Max Verstappen: Ja, ik ben erg blij met de tweede plaats na gisteren. En ik wil ook het team bedanken dat ze het hele weekend zijn blijven pushen om de auto beter voor me te maken. Dus ja, ik ben heel blij dat ik op de eerste rij sta.

TC: Wat hebben jullie veranderd van gisteren naar vandaag? Want het lijkt erop dat er een groot verschil is in performance.

MV: Heel veel.

TC: Kun je daar dieper op ingaan?

MV: Nee, want dan krijg ik misschien een boete of iets extra’s [qua straf].

TC: Heb je vertrouwen in jullie racepace?

MV: Misschien.

TC: Is de race een groot vraagteken, gezien de problemen die je gisteren tijdens de training had?

MV: Het is een vraagteken…

TC: Vertel ons iets over het feit dat je naast…

MV: Dit heeft niets met jou te maken, maak je geen zorgen. Ik doe dit niet om je van streek te maken.

TC: Met ons gaat het prima. Maar kun je ons iets vertellen over dat je morgen naast Lando staat op de grid met betrekking tot de strijd om het kampioenschap en over je tactiek voor de race?

MV: Daar kom ik morgen wel achter.

Vervolgens ging Clarkson verder met Lewis Hamilton, die derde was in de kwalificatie, alvorens de journalisten in de zaal vragen mochten stellen aan de top-drie.

Journalist: Max, ik weet dat je niet wil uitweiden over wat de veranderingen [aan de auto] waren, maar in hoeverre waren die veranderingen het resultaat van hetgeen jullie van Baku hebben geleerd, waar jullie de verkeerde kant opgingen [met de afstelling]? En hoeveel draaide het, en dan zeker op een stratencircuit als dit, om de coureur die alles uit de auto haalde en hoeveel om de doorbraken die met de auto zijn gemaakt?

MV: Ik heb liever dat je deze vragen buiten deze zaal aan me stelt.

[...]

Journalist: Max, wat gebeurt er als je gedrag in deze persconferentie in nog een straf resulteert? Krijg je dan extra taakstraf?

MV: Geen commentaar.

[...]

Journalist: Max, hoe lang ben je van plan om geen antwoorden te geven in de persconferenties van de FIA?

MV: Ik geef antwoorden. Het zijn alleen geen heel lange antwoorden. Het is waarschijnlijk mijn stem...

Een woordvoerder van de FIA heeft inmiddels aan Motorsport.com bevestigd dat er geen onderzoek wordt ingesteld naar het gedrag van Verstappen in de persconferentie - en dus ook geen straf. Wat de FIA betreft heeft hij deelgenomen aan de persconferentie en daarmee aan die verplichting voldaan.