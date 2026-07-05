Leclerc verslaat Mercedes in Britse GP met curieus einde, Max Verstappen crasht

Charles Leclerc bleef George Russell en Lewis Hamilton voor om de Britse Grand Prix te winnen, terwijl kampioenschapsleider Kimi Antonelli zijn tweede plaats verloor door een betrouwbaarheidsprobleem in de slotfase.

Leclerc pakte direct bij de start de leiding af van polesitter Kimi Antonelli, terwijl ook Lewis Hamilton vanaf de derde startplek zijn Ferrari-teamgenoot wist te volgen.

Waar Leclerc zijn enige pitstop maakte, bleef Antonelli langer buiten om een bandenvoordeel op te bouwen ten opzichte van de Ferrari-coureur. De Mercedes-rijder kwam pas in ronde 35 van de 52 naar binnen, maar in ronde 41 meldde Antonelli dat “er iets kapot is” aan zijn Mercedes. Later bleek dat de wielafdekking aan de linkerzijde was losgeraakt, wat voor grote problemen met de wegligging zorgde.

De Italiaan moest daardoor nog twee extra pitstops maken om het probleem te verhelpen, viel buiten de punten en verloor daarmee achttien kostbare punten in de strijd om het wereldkampioenschap. Antonelli's pech bezorgde Leclerc zijn eerste overwinning van 2026, terwijl de Ferrari-coureur een comfortabele voorsprong van twintig seconden op teamgenoot Lewis Hamilton uitbouwde.

Hamilton kreeg vanaf de derde startplek een tijdstraf van vijf seconden wegens een valse start. Nadat hij die straf tijdens zijn pitstop had ingelost, kwam de zevenvoudig wereldkampioen als winnaar uit een driestrijd met Max Verstappen in de Red Bull en de tweede Mercedes van George Russell.

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Verstappen leek ondanks problemen met de balans, de versnellingsbak en de energiedeployment van zijn Red Bull op weg naar een onverwacht podium, maar de Nederlander vloog zes ronden voor het einde van de baan bij Stowe en strandde in de grindbak.

Door de uitvalbeurt van Verstappen kwam de safety car de baan op, waardoor het leek alsof de race zou uitmonden in een hectische sprint van één ronde. Het merendeel van het veld dook naar binnen voor nieuwe banden. Russell bleef echter buiten op gebruikte mediums en behield daardoor de tweede positie, voor Hamilton en McLaren-coureur Lando Norris.

Hoewel de wedstrijdleiding meldde dat de safety car aan het einde van de voorlaatste ronde naar binnen zou komen, bleef die uiteindelijk toch op de baan. Daardoor eindigde de race achter de safety car, met Leclerc als winnaar voor Russell en Hamilton. Hamilton moet zich na afloop van de race nog wel melden bij de stewards vanwege een mogelijke overtreding onder een gele vlag.

Norris eindigde als vierde en profiteerde daarmee van de problemen van zowel Verstappen als Antonelli. De regerend wereldkampioen had het zelf eveneens lastig met zijn McLaren, die op het veeleisende Silverstone-circuit niet kon tippen aan de snelheid van de concurrentie.

Isack Hadjar werd vijfde voor Red Bull, voor Liam Lawson en Arvid Lindblad, die opnieuw een sterk resultaat boekten voor Racing Bulls. Gabriel Bortoleto scoorde met de achtste plaats eindelijk zijn eerste zwaar bevochten punten voor Audi, terwijl Alpine-duo Franco Colapinto en Pierre Gasly de top tien completeerden. De ongelukkige Antonelli is door een tijdstraf uiteindelijk als zestiende geklasseerd, waardoor zijn voorsprong in het wereldkampioenschap op teamgenoot Russell slonk tot 25 punten.