George Russell verscheen op zaterdag met een grote glimlach in de paddock. De Britse Formule 1-coureur had namelijk net de tweede pole-position uit zijn F1-carrière bemachtigd door eerder dan Max Verstappen een 1.12.000 te noteren. Vanaf de eerste plek begon Mercedes-rijder goed, maar hij werd op de opdrogende baan voorbij gestoken door Lando Norris en ging daarna in de laatste chicane in de fout. Door dat momentje kon ook Verstappen hem voorbijsteken. Het leverde een bijzondere radioboodschap van teambaas Toto Wolff op: "Focus George, focus."

Dat Russell op dat moment een fout maakte, is volgens analist Kees van de Grint de reden waarom Mercedes openlijk hengelt naar de diensten van andere topcoureurs, waaronder Verstappen. "Mercedes gaat Russell niet promoveren naar teamleider, maar dat is waarom ze een andere nummer een zoeken", begint de voormalig bandeningenieur in het Viaplay-programma In de Slipstream. "Hij is goed, hij is snel - want hij rijdt ook de pole, dus hij is snel genoeg -, maar het is geen winnaar."

Zoals gezegd verloor Russell binnen een paar bochten twee posities. Een kostbaar foutje, want anders had er mogelijk een mooier resultaat voor hem ingezeten. "Ik denk dat hij in staat was geweest om te kunnen winnen, maar hij gooit het weg", verklaart Van de Grint, die een trend ziet bij Russell. "Dit is al een paar keer gebeurd. Ik herinner me nog die ene dat hij zich verremde en de escape road moest nemen. Dat is Russell."

Tweede zitje bij Mercedes

Bij Mercedes komt er aan het einde van het seizoen een plek vrij, want Lewis Hamilton vertrekt naar Ferrari. Carlos Sainz wordt veel in verband gebracht met dat zitje, maar het heeft er alle schijn van dat de Spanjaard geen optie meer is voor de formatie uit Brackley. Andrea Kimi Antonelli is nu de grootste kanshebber om volgend seizoen namens de Duitse renstal op de grid te staan.