Wolff voorzichtig na sterke Canadese GP: "F1 blijft moeilijke sport"

In de negende Grand Prix van 2024 heeft Mercedes het beste resultaat van het seizoen tot dusver behaald. George Russell trainde naar pole en zette dat om in een derde plaats - de eerste podiumplek van het team dit jaar - terwijl teamgenoot Lewis Hamilton zich naar de vierde positie knokte. De Duitse fabrikant heeft sinds Imola forse stappen gezet met de W15 en lijkt nu zelfs wat grip te hebben op de technische reglementen. "Sinds Imola hebben we de juiste stappen gezet en onderdelen op de auto gezet die werken, iets waar we de afgelopen jaren moeite mee hadden", erkent teambaas Toto Wolff dan ook.

De Oostenrijker benadrukt dat de verbeterde prestaties niet te danken zijn aan een wondermiddel, maar aan hard werken om de problemen stuk voor stuk te verhelpen. "De correlatie tussen de windtunnel en het circuit leek te ontbreken, de auto was moeilijk te besturen, het weggedrag was niet goed, het bouncen en bottomen kwam steeds terug en toen hadden we een duidelijke indicatie van wat we misten in de puzzel. We hebben het stukje erin gelegd en dat was denk ik belangrijk." Daar werd in Monaco een nieuwe voorvleugel aan toegevoegd, waar Russell en Hamilton in Montreal allebei over beschikten.

Die voorvleugel leek beide coureurs te helpen in Canada, maar Wolff hamert erop dat de progressie niet het gevolgd is van één onderdeel. "Als je een zichtbaar onderdeel als bodywork of een voorvleugel meeneemt, dan wordt hier soms over gesproken alsof dit de prestaties heeft veranderd. De waarheid is dat we de afgelopen drie races zoveel nieuwe onderdelen hebben geïntroduceerd, zowel zichtbaar als onzichtbaar, die milliseconden hebben bijgedragen aan de prestaties", legt hij uit. "Ik denk dat deze marginale winst dan een positief effect heeft. Er is enorm veel werk verzet in de fabriek en ik denk dat het wiel nu eindelijk echt in beweging komt."

Progressie door nieuwe update in Barcelona?

Tijdens de volgende Grand Prix op Circuit de Barcelona-Catalunya hoopt Mercedes een nieuwe stap te zetten met een nieuwe upgrade. "Twee seconden", grapt Wolff over de tijdwinst die de nieuwe onderdelen moeten opleveren. "Ik weet het niet. Als dingen werken en goed met elkaar samenwerken, dan wordt de algemene structuur van de luchtstromen efficiënter en kun je de rijhoogte optimaliseren. Dit is ons beetje bij beetje gelukt en we hebben performance toegevoegd. We zetten in Barcelona een nieuwe stap en hopelijk merken we dat met de stopwatch."

Al met al ziet Wolff de zon langzamerhand dus doorbreken bij Mercedes, maar tegelijkertijd springt hij nog geen gat in de lucht. De afgelopen jaren dacht de formatie vaker dat het lek boven was, om er uiteindelijk achter te komen dat dit niet het geval was. Wolff blijft dus voorzichtig. "Ik maak me altijd een beetje zorgen als je je laat meeslepen dat alles nu op zijn plaats lijkt te vallen, want dit is een moeilijke sport. We hebben sinds de laatste drie races een opwaartse lijn te pakken en alles lijkt veel logischer te worden, dus de stopwatch zal het ons vertellen."

