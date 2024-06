Waar de sport in de Verenigde Staten steeds verder groeit door Netflix, is Canada in Noord-Amerika misschien wel het meest 'F1 minded' land. Met de eerste Canadese Grand Prix meetellend voor het wereldkampioenschap in 1967 heeft het land een rijke racehistorie. Tegenwoordig dient het Circuit Gilles Villeneuve als decor, al zal de naam Mosport Park bij diehard fans ook nog wel een belletje doen rinkelen. Het circuit in Ontario huisveste de Grand Prix meermaals tot en met 1977, al werd de baan nadien te gevaarlijk geacht. Hesketh-coureur Ian Ashley maakte op de hobbelige omloop een huiveringwekkende crash mee, waarbij hij over de vangrails heen vloog en een televisietoren raakte.

Toen de vangrails later dat weekend ook niet bestand bleken tegen een crash van Jochen Mass in zijn McLaren was de maat vol en stuurde de Formule 1 aan op een andere, permanente locatie voor de race. Toronto was de beoogde plek, maar het stadsbestuur heeft een keuze gemaakt die tot op de dag van vandaag zeer ongelukkig is gebleken: met een tekort van twee stemmen is er tegen de komst van de Grand Prix gestemd. Jean Drapeau, de toenmalige burgemeester van Montreal en latere naamgever van een park vlakbij het circuit, zag zijn kans schoon en sloeg meteen toe. Het verklaart waarom de koningsklasse nu jaarlijks neerstrijkt in de grootste stad van de provincie Quebec.

Het Île Notre Dame, dat speciaal voor de wereldtentoonstelling van 1967 is aangelegd, vormt een prachtig decor voor de race en bovendien verenigt Montreal het beste van beide werelden in de moderne Formule 1. Enerzijds ligt het circuit midden in een grote stad en is dat precies wat de F1-eigenaren van Liberty Media graag willen: 'destination races' noemen ze het, Grands Prix op aansprekende locaties. Anderzijds is het Circuit Gilles Villeneuve gelukkig niet één van de verguisde, moderne stratencircuits. De baan in Montreal heeft een eigen karakter met een mooie lay-out, inhaalmogelijkheden, the wall of champions en wat de coureurs 'oldskool kerbstones' noemen. "Deze baan doet me altijd een beetje aan mijn eigen karttijd denken", is ook Max Verstappen enthousiast. "Ik rijd graag op dit circuit en kom ook graag in Montreal, het is een plek waar de mensen passie voor de autosport hebben."

Van chaos voor F1-teams tot bier in het mediacentrum

Dat Montreal geliefd is, geldt eigenlijk voor iedereen in de paddock. Het is een fijne race om te bezoeken, al maakt de editie van 2024 duidelijk dat de Canadese Grand Prix links en rechts wel een update kan gebruiken. Zo regent het tijdens het raceweekend niet alleen echt, maar regent het bij de organisatie ook klachten. Logistiek is Montreal ieder jaar een uitdaging aangezien er slechts twee toegangswegen naar het eiland zijn. Verschillende media en teamleden moeten ditmaal parkeren op een ander eiland in de Saint Lawrence-rivier, waar dat in verleden nog langs de olympische roeibaan pal naast de paddock kon. Daar is het krap en staat je huurauto bijna verticaal doordat de wal nogal steil omhoog loopt - en de gedachte bij het weglopen steevast is 'als mijn auto bij terugkomst maar niet in het water ligt' - maar die optie is beter gebleken dan de nieuwe opzet met shuttles die soms anderhalf uur op zich lieten wachten. "Sorry voor deze chaos. Wij proberen het zo goed mogelijk te doen, maar de Formule 1 werkt ieder jaar met andere partijen samen en bovendien is het lastig met de politie en beveiligers die hun eigen ding doen", verontschuldigt een chauffeur van de shuttlebus zich.

Het maakt de route van de paddock naar de parkeerplaats uitdagend, al is het vervelender dat sommige hospitalities van teams (op pontons) deels onder water zijn gelopen. Canada is één van de zogenaamde flyaways waarvoor teams niet hun eigen onderkomens meenemen, maar het moeten doen met tenten. Het is voor de teamleden ietwat behelpen, al heb ik zelf eerlijkheidshalve weinig tot niets van deze ongemakken meegekregen. Kwalijker is dat sommige fans vrijdag door miscommunicatie te horen kregen dat alle baanactie zou zijn afgelast door het slechte weer. Het is natuurlijk niet het geval gebleken. Geld voor een ticket weg, maar geen F1-auto's gezien. Op de baan verloopt het raceweekend zeer spectaculair, daarnaast ietwat chaotisch - zelfs zozeer dat Formule 1 CEO Stefano Domenicali zijn excuses aanbiedt aan de teams. Als media mogen we overigens niet klagen, aangezien de Canadese gastvriendelijkheid meer dan prima is. Als ik donderdag traditiegetrouw nog als enige journalist in het mediacentrum te vinden ben - "jij doet het licht wel weer uit hè!" - komt iemand van de organisatie eraan met de vraag: "Zeg, het is al laat en ik heb eigenlijk wel zin in een biertje, wil je er ook één?" Bier in het mediacentrum is een noviteit, maar natuurlijk welkom.

Het werk op donderdag - de mediadag - neemt overigens zo lang in beslag doordat de Formule 1 dan de plannen voor 2026 aankondigt. De FIA pakt uit met een uitvoerig persbericht dat we keurig onder embargo ontvangen om alles voor te bereiden, maar voor sommige teams komt het als een verrassing. Ze delen de ambitieuze doelstellingen voor 2026 met onder meer kleinere auto's, een groter aandeel elektrisch vermogen en actieve aerodynamica wel, maar stellen dat de regels nog enorm veel schaafwerk nodig hebben om deze doelen ook daadwerkelijk te kunnen halen. Meerdere teamleden mompelen in de paddock dat de perspresentatie in Canada misschien een tikkeltje voorbarig is. Ze zijn vooral bezorgd of de genoemde gewichtsreductie van dertig kilo in de praktijk wel haalbaar is en ook of de sport met X-mode, Z-mode en Override-mode niet te ingewikkeld wordt voor fans.

Een andere zorg uit Lando Norris tijdens de mediadag en wordt in de daaropvolgende dagen extra kracht bijgezet: reglementswijzigingen werken doorgaans grotere verschillen in de hand. Want wat als iemand het motorisch net zo goed voor elkaar krijgt als Mercedes in 2014, gaan we dan weer jarenlang naar een dominant team kijken? Het is precies wat de McLaren-coureur niet wil. "Spannende dagen zoals nu ga je in 2026, 2027 en 2028 niet meer zien", stelt Norris pessimistisch als ik hem vraag in de persconferentie. Het is wat negatief omdat dit ook pas jaar drie van het reglement is, al heeft Norris wel een punt: "Iedere keer dat de regels op de schop gaan, zie je weer grote verschillen." Voor echte spanning moet de Formule 1 eigenlijk jarenlang van de regels afblijven, zodat teams van elkaar leren en de boel in elkaar schuift.

Grandioos spektakel in Canada, maar Verstappen blijft kritisch

2026 is echter nog toekomstmuziek en dus kan de blik vanaf vrijdag eerst op het raceweekend in Montreal. Als ik in de pitstraat de updates van teams onder de loep neem tijdens de zogenaamde 'technical viewing', gaan de hemelsluizen open. Het is de voorbode van een weekend vol wisselende weersomstandigheden, te beginnen tijdens de eerste training die ik langs de baan volg. Ook in Canada is het prachtig om meteen achter de vangrails te staan, waarbij een plekje aan de buitenkant van bocht 2 een aanrader is. Door de regen is het een opgave om er zonder natte voeten te komen, maar juist in deze omstandigheden is een sessie trackside het mooist. Zo zie je van dichtbij pas goed hoe coureurs worstelen met hun auto's en de elementen. Zo gauw als ze op het gas gaan, breekt de achterkant uit en zie je de stuurcorrecties. Het zijn omstandigheden waarin het nog meer dan normaal op de coureurs aankomt en waarin de beste rijders letterlijk en figuurlijk komen bovendrijven. Het is anderzijds ook link, zeker op een circuit zoals Montreal waar de muren dichtbij staan. Zhou Guanyu komt er met name achter, waarna de marshals zich gretig laten fotograferen met zijn gestrande Sauber.

De vrije trainingen zijn een voorbode van een fenomenaal Formule 1-weekend, een Grand Prix om niet snel te vergeten en ook exact wat de sport na de optocht in Monaco nodig had. De kwalificatie blijkt de spannendste tot dusver, waarin George Russell en Verstappen tot in duizendsten dezelfde tijd noteren. Norris geeft op P3 ook maar twee honderdsten van een seconde toe. Als we de top-drie na afloop treffen in de persconferentie en Norris voordat de camera's draaien vraagt hoe groot - of beter gezegd hoe klein - zijn achterstand op pole is, grapt de McLaren-coureur: "Ah shit, dan had ik voor de kwalificatie toch nog even naar de wc moeten gaan..." Verstappen haakt met een lach in: "Ja, je had een grote boodschap moeten doen!" Polesitter en memekoning Russell is zichtbaar in de wolken met een kleine wederopstanding van Mercedes, maar weet ook: dit raceweekend heeft haar laatste plottwist absoluut nog niet gezien.

De Grand Prix van Canada is namelijk een weekend waarin qua amusementswaarde werkelijk alles meezit. Als ik een dag later op de grid loop voor aanvang van de race - handig genoeg zonder paraplu - gaan de hemelsluizen open en komen de tentjes tevoorschijn om de auto's en gridplekken droog te houden. Als we na het Canadese volkslied teruglopen naar het mediacentrum, komt een tweeledig gevoel op: na alle verwachtingen kan de race ofwel flink tegenvallen of mogen we ons opmaken voor een moderne klassieker. Twee uur later luidt de conclusie dat optie twee het dichtst in de buurt komt. Te veel regen is in de huidige Formule 1 niet goed doordat de regenbanden slecht zijn en er nogal snel met een rode vlag wordt gezwaaid, maar de omstandigheden in Montreal zijn perfect: starten in de regen, dan een opdrogende baan, een nieuw portie regen en wederom een opdrogende baan. Met stuivertje wisselen vooraan, prachtige inhaalacties van onder meer Alexander Albon en een desastreus optreden van zowel Ferrari als Sergio Pérez (die net een nieuw contract op zak heeft) blijkt het een regelrecht spektakelstuk.

Verstappen trekt aan het langste eind voor zege nummer zestig, al is na afloop - als we weer present zijn voor een nieuwe persconferentie - aan zijn ontlading te zien dat hij deze zege zelf ook hoog aanslaat. Het heeft allereerst te maken met de weersomstandigheden, waarin de coureurs bijzonder alert moeten zijn. "Het was een krankzinnige race. Zoiets heeft de Formule 1 eens in de zoveel tijd nodig, al kun je het niet ieder weekend hebben. Dat zou veel te stressvol zijn!", lacht de racewinnaar. Een belangrijkere reden voor de ontlading is dat het weekend niet vlekkeloos is verlopen bij Red Bull Racing. Als ik hem vraag naar de kleine ongemakken waar hij tegenaan is gelopen, dan laat hij zelfs na de zege nog weten: "Ik weet niet precies wat het is, maar we zitten momenteel niet in de flow van vorig jaar." Het sluit naadloos aan bij wat Verstappen een dag eerder te melden had tijdens de Nederlandse mediasessie, ditmaal met slechts vier Nederlandse journalisten ter plaatse. De woorden 'we hebben te veel problemen' en 'het loopt even niet lekker' komen vaak terug. Zelfs als vragen niet meteen die richting op gaan, stuurt Verstappen er in zijn antwoorden steeds naartoe. De boodschap is duidelijk: Red Bull kan zich niet al te veel fouten permitteren, zeker niet nu de concurrentie dichterbij is gekomen.

Het is een valide punt van Verstappen - ook omdat hij deze dingen intern al veel langer heeft aangegeven - maar tekent eveneens de perfectionist die hij is, en die een groot sportman ook moet zijn. Gewoon goed is niet goed genoeg. Het zijn woorden die ook Red Bull-teambaas Christian Horner ter ore komen. "Max is veeleisend, maar dat moet ook. Als team moeten we ernaar streven om uitmuntend te zijn", laat hij in de Red Bull-hospitality weten. Als ik enkele uren later voor de laatste keer dit weekend koers zet richting P30 komt de gedachte op dat de organisatie in Montreal misschien een beetje de Verstappen-mentaliteit nodig heeft om het evenement ook op de langere termijn aan alle F1-standaarden te laten voldoen. Want laten we eerlijk zijn: de Canadese Grand Prix van 2024 is er eentje om in te lijsten, een race om nog lang te onthouden, waardoor deze unieke locatie op de Formule 1-kalender zeker niet verloren mag gaan.