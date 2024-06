Ocon woedend na F1-race in Canada: "Dit valt niet uit te leggen"

In de slotfase van de Grand Prix van Canada kreeg Esteban Ocon de opdracht om teamgenoot Pierre Gasly voorbij te laten, zodat de Fransman jacht kon maken op de achtste plek van Daniel Ricciardo. Ocon ging na enig morren akkoord, maar na afloop van de race was hij vooral geïrriteerd over het feit dat Gasly de positie in de laatste ronde niet meer teruggaf. Die irritatie liet de 27-jarige coureur uit Évreux duidelijk blijken toen hij de media na het treffen in Montreal te woord stond.

"Dat valt niet uit te leggen. Ik heb de instructies die ik als coureur heb gekregen altijd gevolgd, meer dan eens. Ik ben de goedzak! Ik heb mijn deel van het werk gedaan, maar het team eerlijk gezegd niet", vertelde een woeste Ocon, die achter Gasly als tiende over de finish kwam en zodoende een puntje scoorde op Circuit Gilles-Villeneuve. "Het is niet eerlijk, dus ik ben heel gefrustreerd over hoe alles heeft uitgepakt. Ik denk dat er veel redenen zijn, dus we geven dit het voordeel van de twijfel."

De order van Alpine verklaard

Hoewel Ocon zich enigszins genaaid voelde door het handelen van Alpine, bleek het team wel degelijk redenen te hebben voor de wissel. Zo kampte de Fransman met een probleem met zijn energiemanagement, waardoor hij wat snelheid miste en het risico liep verder terug te vallen. Ricciardo ging in de slotfase aan Ocon voorbij en door de problemen wist Alpine dat het schier onmogelijk was om te counteren. Daarom besloot het team in de 68ste van 70 ronden om Ocon een teamorder te geven en hem te vragen Gasly voorbij te laten.

Ocon was aanvankelijk terughoudend toen engineer Josh Peckett uitlegde dat het doel was om Gasly te laten aanvallen bij Ricciardo: "Vergeet het maar!", antwoordde hij met betrekking tot de snelheid van de RB-coureur. Peckett stond erop, waarna Ocon garanties wilde hebben dat Gasly de plek terug zou geven als hij Ricciardo niet kon passeren. Vervolgens gaf hij dus toe: "Oké, ik laat hem voorbij, maar laten we aan het einde het juiste doen." Halverwege de 69ste ronde gaf Ocon gehoor aan de teamorder, maar de achtste plek van Ricciardo bleek inderdaad buiten bereik voor teamgenoot Gasly.

Daardoor verwachtte Ocon dat Gasly hem kort voor de finish zou laten passeren, maar in de laatste chicane werd hij ingelicht dat dit niet ging gebeuren: "Esteban, we wisselen niet van positie. Push alsjeblieft tot het einde." Dat frustreerde Ocon, die vond dat hij zich aan zijn deel van de afspraak had gehouden terwijl Alpine dat niet had gedaan. Het team besloot echter om de coureurs niet nogmaals van positie te laten wisselen, doordat Nico Hülkenberg bijna op de staart van Ocon zat. Als Gasly de plek had teruggegeven, had de Haas-coureur daar mogelijk van kunnen profiteren door het laatste puntje af te pakken.

Teambelang boven alles

Na afloop gaf teambaas Bruno Famin aan dat hij zich ervan bewust was dat hij Ocon een vervelende opdracht meegaf. Daarom maakte hij zich ook geen zorgen over wat er daarna via de boordradio en in de media werd gezegd. "Er is niet echt frictie. Ze zijn coureurs en als je welke coureur dan ook vraagt om zijn positie af te staan aan zijn teamgenoot, dan is dat niet gemakkelijk", legde Famin uit. "We hebben het echter gedaan in het belang van het team. Esteban was denk ik in gevecht met zijn energiemanagement. Hij verbruikte best veel energie en vervolgens zaten de twee Haas-bolides op onze staart. Esteban hield iedereen op en op tv was het best duidelijk. Het risico was dat de Haas-coureurs ons zouden inhalen, daarom hebben we deze instructie gegeven. Na afloop van de race zeggen ze dingen, maar een dag later kijken we er anders tegenaan."

Nadat Ocon en Gasly elkaar tijdens de GP van Monaco op de baan tegenkwamen en elkaar zelfs raakten, werd in Canada een nieuw hoofdstuk geschreven qua spanningen binnen Alpine. Het was echter ook niet de eerste keer dat een teamorder moeizaam werd uitgevoerd, nadat het tijdens de Japanse GP van vorig seizoen ook tot boosheid leidde. Het teambelang moest echter voorop worden gezet, benadrukte Famin. "Ze strijden voor hun eigen resultaat en hun eigen loopbaan. Maar bij Alpine is het heel duidelijk dat er maar één doel is: het belang van het team staat voorop."

