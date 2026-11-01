Formule 1 GP van Mexico

Jongste wereldkampioenen in de F1

Kimi Antonelli is met slechts 20 jaar de jongste wereldkampioen ooit in F1 geworden

Ed Hardy

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 23:00

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Kimi Antonelli is als derde over de finish gekomen in de Grand Prix van Mexico, waardoor de Mercedes-coureur de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 is geworden.

De Italiaan heeft op slechts 20-jarige leeftijd zijn jeugddroom waargemaakt. Daarmee neemt hij het record over van Sebastian Vettel, die nog altijd pas 23 was toen hij in 2010 wereldkampioen werd.

Het volgt op een dominant seizoen van Antonelli, die zich in 2026 met nog vier races te gaan van de kroon heeft verzekerd dankzij negen zeges, in totaal 16 podiumplaatsen en zeven pole positions.

Daarmee schaart de jongeling zich onder de groten, maar wie slaagde er nog meer in om op jonge leeftijd zo succesvol te zijn?

Er zijn nu vijf coureurs die vóór hun 25e F1-wereldkampioen zijn geworden en, zoals zal blijken, helt de lijst behoorlijk over naar de moderne tijd.

5. Max Verstappen - 2021, 24j 73d

Max Verstappen, Abu Dhabi 2021

Photo by: Red Bull Content Pool

Het zegt behoorlijk veel over Max Verstappen dat hij in zijn zevende seizoen in de F1 wereldkampioen werd - en toch nog jonger was dan 25. De Nederlander was simpelweg van jongs af aan voorbestemd voor grootheid in de autosport, kreeg harde lessen van zijn vader en voormalig F1-coureur Jos, en won daarna bijna alles in de karting.

Verstappen reed slechts één seizoen in de juniorenklassen met formulewagens, de Europese F3 in 2014, voordat hij het jaar daarop zijn F1-debuut maakte bij Toro Rosso. Daarmee werd hij met slechts 17 jaar de jongste F1-coureur ooit, en een indrukwekkend rookieseizoen leverde hem in 2016 een promotie naar Red Bull op, waar hij sindsdien is gebleven.

Overwinningen waren in het begin niet bepaald aan de orde van de dag - tussen 2016 en 2020 pakte hij er acht - te midden van de dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes, maar daarna bouwde Red Bull voor 2021 een raketauto - geholpen door een fors verbeterde Honda-motor.

Dat leidde tot het gevecht waar iedereen op had gehoopt: Hamilton tegen Verstappen. De meester tegen de leerling. Een coureur die streed voor een recordbrekende achtste titel tegen een coureur die vocht voor zijn eerste. Samen wonnen ze op één na - Sergio Perez in Bakoe - alle eerste 10 Grands Prix, en de laatste van die periode, Silverstone, was het moment waarop de spanningen opliepen toen Hamilton en Verstappen elkaar raakten in Copse.

De Red Bull-coureur kreeg een crash van 50G te verwerken, waarmee zijn reeks van drie overwinningen op rij ten einde kwam, terwijl Hamilton een straf van 10 seconden overwon om te winnen en zijn achterstand terug te brengen tot slechts acht punten. De stand golfde in de daaropvolgende races heen en weer, de spanningen bleven hoog met opnieuw een botsing in Monza, voordat het erop leek dat Verstappens zege in Mexico hem in ronde 18 in feite de titel had bezorgd.

Die gaf hem een voorsprong van 19 punten met nog vier races te gaan, maar daarna won Hamilton de volgende drie, waaronder Brazilië en Saudi-Arabië waar ze opnieuw met elkaar overhoop lagen, om de finale in Abu Dhabi met een gelijk puntenaantal in te gaan.

Maar wat daarna gebeurde is uitvoerig gedocumenteerd: Verstappen profiteerde van het safetycarfiasco om Hamilton in de laatste ronde in te halen en wereldkampioen te worden. Daarna gingen de sluizen open: Verstappen pakte de volgende drie titels en werd op slechts 27-jarige leeftijd viervoudig kampioen.

4. Fernando Alonso - 2005, 24j 58d

Fernando Alonso, Brazil 2005

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Alles gebeurde al op jonge leeftijd voor Fernando Alonso, die in 2001 zijn F1-debuut maakte bij Minardi, in 2002 als testcoureur naar Renault ging, voordat hij voor 2003 doorschoof naar de vaste line-up en dat seizoen zijn eerste overwinning pakte.

De Spanjaard bleef in 2004 een vooraanstaande coureur voordat hij in 2005 die titelbeslissende stap zette, toen Renault profiteerde van reglementswijzigingen voor dat jaar. Teams mochten tijdens de race niet langer banden wisselen en een motor mocht niet minder dan twee weekenden worden gebruikt, dus betrouwbaarheid, niet pure snelheid, was de sleutel.

Renault had dat in overvloed in Alonso’s gevecht met Kimi Raikkonen van McLaren. De Renault-coureur begon snel met 26 punten - twee zeges en een podium - in de eerste drie Grands Prix, tegenover slechts zeven voor de Fin.

Raikkonen kwam terug en won drie van de volgende vier races, terwijl McLaren in de loop van het seizoen competitiever werd. Maar het Britse merk had moeite om zijn pure snelheid om te zetten in kampioenschapssucces, omdat technische problemen Raikkonen gedurende het jaar bij verschillende gelegenheden terugwierpen.

Alonso hoefde dus alleen maar vast te houden aan wat hij deed, consequent om podiumplaatsen vechtend met één in elk van de laatste zes Grands Prix, en de titel was uiteindelijk van hem in ronde 17 van 19 in Brazilië. Destijds werd hij de jongste wereldkampioen ooit in de F1, waarmee hij het record van Emerson Fittipaldi (25j273d), dat sinds 1972 had gestaan, verbeterde, voordat hij in 2006 opnieuw kampioen werd.

Helaas voor de Spanjaard is een derde F1-titel ondanks veel bijna-momenten zoals 2010 en 2012 nog altijd uitgebleven. Maar op 45-jarige leeftijd gaat hij nog steeds indrukwekkend door en heeft hij het record voor de meeste Grand Prix-starts in handen.

3. Lewis Hamilton - 2008, 23j 300d

Lewis Hamilton, Brazil 2008

Photo by: James Moy Photography via Getty Images

Antonelli is nu een van de drie coureurs die al in hun tweede jaar wereldkampioen zijn geworden, na Jacques Villeneuve (1997) en Lewis Hamilton (2008). Al had Hamilton het natuurlijk makkelijk al in zijn rookieseizoen kunnen bereiken, nadat hij de finale in Brazilië als kampioenschapsleider was ingegaan, maar uiteindelijk door Raikkonen werd afgetroefd.

Maar de Brit maakte dat in 2008 zeker goed: hij begon als favoriet voor het seizoen en maakte die status waar door de openingsrace in Melbourne vanaf pole te winnen. De daaropvolgende races bewezen echter dat het voor Hamilton niet zo eenvoudig zou worden, aangezien Ferrari zich als echte uitdager aandiende door de volgende vier Grands Prix te winnen en Raikkonen en Felipe Massa op P1 en P2 in het kampioenschap te hebben.

Zo ontstond al snel een titelstrijd tussen twee teams, net als in 2007, en in het middendeel van 2008 liet Hamilton zijn beste vorm zien met zeges in Monaco, Silverstone en Duitsland. Vooral zijn thuisrace was er een voor de geschiedenisboeken, omdat hij in de regen met meer dan een minuut voorsprong won - geholpen doordat hij bij de start van de vierde naar de eerste plaats sprong.

Silverstone markeerde precies het halverwegepunt van het seizoen en in de tweede helft ontstond een rechtstreeks titelduel tussen Hamilton en Massa. Hoewel de Braziliaan, destijds 27, in de laatste negen races drie keer won tegenover één zege voor zijn rivaal, werd hij gehinderd door wisselvalligheid.

Er was het motorprobleem in Hongarije en daarna de mislukte pitstop in Singapore, waar hij beroemd genoeg zijn gridvak verliet met de brandstofslang nog bevestigd. Die nulresultaten kostten hem uiteindelijk de kop tegenover de constante Hamilton, die vervolgens op dramatische wijze zijn eerste titel pakte door Timo Glock in de laatste bocht van de laatste race op Interlagos in te halen. Destijds werd hij de jongste wereldkampioen van de F1.

2. Sebastian Vettel - 2010, 23j 134d

Sebastian Vettel, Abu Dhabi 2010

Photo by: Darren Heath - Getty Images

Het F1-seizoen 2010 was een van de meest onvoorspelbare van de moderne tijd, met een titelstrijd tussen drie teams en uiteindelijk vier coureurs die op de laatste dag nog kans maakten. Misschien wel de minst waarschijnlijke van hen was degene die zegevierde.

Vettel bevond zich dat jaar altijd op de achtergrond en leidde de stand nooit tot het einde van de laatste race. De Red Bull-coureur begon met P4 en een uitvalbeurt in de eerste twee races, voordat hij in Maleisië won. Hij moest nog vijf races wachten op een volgende zege, terwijl Alonso van Ferrari, teamgenoot Mark Webber en het McLaren-duo Hamilton en Jenson Button de toon aangaven in het kampioenschap.

Het was een echt grillig seizoen, de titel had van iedereen kunnen zijn, en het was grotendeels dankzij een late opleving van Vettel dat hij zijn eerste kroon pakte. De Duitser won drie van de laatste vier races, waarvan één in de finale in Abu Dhabi, die hij inging met 15 punten achterstand op leider Alonso.

Maar Ferrari leek zich meer zorgen te maken over Webber dan over Vettel, nadat het had gereageerd op een vroege pitstop van de Australiër, wat er uiteindelijk toe leidde dat Alonso een groot deel van de middag vastzat achter de Renault van Vitaly Petrov.

De Spanjaard finishte die dag als zevende, Webber werd achtste, terwijl Vettel naar de overwinning reed en de titel voor de neus van zijn rivalen wegkaapte. Het was de start van een dominant tijdperk voor de Red Bull-ster, die in 2013 viervoudig wereldkampioen was, voordat er in het grondeffecttijdperk meerdere bijna-momenten volgden.

1. Kimi Antonelli - 2026, 20j 68d

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Het seizoen 2026 zou altijd Antonelli’s eerste kans worden om voor de wereldtitel te vechten, aangezien Mercedes dankzij zijn sterke motor als grote favoriet voor het seizoen de reglementswijziging inging.

Maar het was George Russell op wie velen hun ogen hadden gericht voor de coureurstitel, na een zeer sterk 2025 vergeleken met Antonelli’s wisselvallige rookieseizoen. De Brit eindigde 169 punten voor de tiener, die vaak onnodige fouten maakte, en gezien die vorm, plus zijn grotere ervaring, leek het gewoon vanzelfsprekend dat Russell dit jaar Mercedes’ titeljacht zou aanvoeren.

Zeker toen hij de openingsrace in Melbourne vanaf pole won, maar vanaf de tweede ronde in Shanghai is Antonelli de dominante coureur geweest en heeft hij alle verwachtingen overtroffen. De basis van zijn titelwinnende seizoen was zeker de reeks van vijf opeenvolgende zeges van China tot Monaco, terwijl Russell botte pech kende, zoals zijn motoruitval terwijl hij in Canada aan de leiding reed.

Vervolgens leek het er echter even op dat er een echte titelstrijd in het verschiet kon liggen toen Antonelli tussen ronde zeven en negen twee nulresultaten noteerde - Oostenrijk en Silverstone - terwijl Russell drie podiumplaatsen pakte, waaronder een overwinning. Dat bracht het gat terug tot 25 punten, maar op kampioenswaardige wijze stopte Antonelli alle momentum dat mogelijk Russells kant op ging door op Spa vanaf pole te winnen, terwijl zijn teamgenoot in de eerste ronde een aanvaring had met Hamilton.

Vanaf dat moment was het dus vrij duidelijk dat Antonelli op slechts 20-jarige leeftijd wereldkampioen zou worden. Zelfs toen Ferrari, McLaren en Red Bull dankzij upgrades dichter bij Mercedes kwamen, waardoor overwinningen minder gebruikelijk werden voor de Silver Arrows, hield Antonelli nog steeds het hoofd koel en deed hij wat nodig was om bovenaan de stand te blijven.

Hij pakte P2 in Zandvoort en Sepang, beperkte de schade in Bakoe door van de zestiende naar de vijfde plaats op te rukken, en dan is zijn sensationele thuiszege op Monza vanaf de 19e startplek nog niet eens vergeten. Het is voor Antonelli een seizoen met zeer weinig fouten geweest, waarin hij tot nu toe in alle races op drie na op het podium is geëindigd, met als hoogtepunt zijn kroningsmoment op Autodromo Hermanos Rodriguez.

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