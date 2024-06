Waarom Barcelona de status van F1-graadmeter verliest

Het Formule 1-circuit in Barcelona kent voor de meeste teams en coureurs geen verrassingen. Tot een jaar geleden werden de wintertests daar verreden en nagenoeg alle opstapklassen rijden op het parcours, dus elke centimeter asfalt is nauwkeurig bestudeerd. Het is de reden waarom Carlos Sainz en Fernando Alonso in aanloop naar het weekend zich hardop afvroegen in hoeverre het racen daar nog de perfecte graadmeter is voor de slagvolgorde van de teams.

"Barcelona was altijd een circuit waarvan je dacht, 'als je hier snel bent, ben je dat overal.' Nu hebben we veel meer circuits zoals Canada en Monaco en minder zoals Barcelona", vertelde Sainz in aanloop naar het weekend. "Er zijn meer circuits met hoge kerbs en hobbelige lay-outs - Monaco, Singapore, Canada, Baku, Vegas en Mexico - en er zijn meer Europese circuits die niet meer op Barcelona lijken. Eerder was dat wel zo. Barcelona is niet meer de graadmeter. Als je goed bent in Barcelona, ben je normaal gesproken goed in Silverstone en misschien in Spa en Hongarije, maar het betekent niet dat je goed bent in Baku."

Sainz kreeg bijval van landgenoot Alonso. "Zoals Carlos al zei, het helpt om te zien hoe de volgende vier, vijf races gaan zijn. Er zijn wel andere circuits en Barcelona is minder interessant", aldus de ervaren rijder.

Barcelona was altijd de ideale graadmeter, maar is dat nog wel zo? Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Het bijzondere is dat meer coureurs zich achter de woorden van Alonso en Sainz scharen. Lewis Hamilton was sterk onderweg en werd derde, maar riep na afloop dat er niet te veel waarde aan het resultaat gehangen moet worden. Niet gek dat de Brit daar zo over denkt, want vorig seizoen was Mercedes in Spanje ook sterk en viel het daarna weer enorm tegen. Hij wijst vooral op het feit dat alle teams een overvloed aan data hebben van het circuit.

De afgelopen jaren is er wel het een en ander veranderd. In aanloop naar de race van 2023 werd de chicane in de laatste sector geschrapt en er zijn nu acht (semi)-stratencircuits op de kalender. De afstelling die voor zulke circuits nodig is, is compleet anders dan voor de traditionelere. Zeker sinds de invoering van de grondeffect-regels zijn de verschillen tussen de afstellingen groter dan voorheen.

Red Bull deelt visie

Het is iets wat de meeste fans niet helemaal fijn vinden, maar het aandeel stratencircuits neemt toe. Veertien circuits zijn nu nog traditioneel tegenover tien stratencircuits. Dat betekent dat de verhouding 60:40 is in het voordeel van de traditionelere. Ter vergelijking, in 2004 was dat nog 80:20.

Het is voor Red Bull geen prettig vooruitzicht. De RB20 is niet heel goed op stratencircuits. Verstappen denkt desondanks dat een goed resultaat in Barcelona nog genoeg zegt voor de rest van het seizoen. "Er komen steeds meer stratencircuits bij, maar dat neemt niet weg dat als je hier snel bent, je de rest van het seizoen ook goed kan zijn", aldus de Nederlander. "Er zitten altijd een paar bijzondere circuits tussen waar je of wel, of niet goed bent."

Chief engineer van Red Bull Paul Monaghan wil minder hoog van de toren blazen. De Brit ziet dat elk circuit zo zijn eigen uitdagingen heeft. "Hier [in Barcelona] is het relatief snel, waardoor je meer aerodynamische gevoeligheid nodig hebt", vertelt hij. "Hier na gaan we naar een circuit [Red Bull Ring] met drie snelle rechte stukken, drie langzame bochten en drie snelle of snellere bochten. Dan komt Silverstone, waar je grote delen van het circuit vol gas gaat."

Max Verstappen won in Barcelona, maar Red Bull denkt niet dat daar teveel waarde aan gehecht kan worden. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Monaghan is daarom opvallend terughoudend. "Als we ons werk nauwkeurig en goed doen, dan hebben we een competitieve auto. Maar wat doen de anderen? We kunnen hun auto's niet controleren, maar we worden op basis daarvan beoordeeld", vervolgt de technicus, die daarna verder zijn lijstje met circuits afwerkt. "In Hongarije moeten we meer downforce hebben, waarna we op Spa weer de kleinste achtervleugel nodig hebben. Die gebruiken we verder alleen in Jeddah."

Het is dus enigszins correct wat Sainz en Alonso op donderdag in Barcelona opperden. Het is niet meer zo dat het circuit de perfecte graadmeter is, maar het blijft nog een goede tests voor de teams of ze op elk soort circuit goed voor de dag kan komen.