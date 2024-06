Gazzetta dello Sport: Alleen met perfectie kun je Verstappen verslaan

“Simpelweg nummer 1”, zo opent het raceverslag van het Italiaanse Gazzetta dello Sport. Daarop volgt een uitgebreide lofzang: “Fabuleuze Max Verstappen, ook in Spanje de beste terwijl hij niet de dominante auto van vorig jaar heeft. De wereldkampioen van Red Bull heeft andermaal bewezen waarom hij bovenaan de WK-stand staat: hij leest alle racesituaties goed, valt zijn tegenstanders aan en slaagt in inhaalacties die anderen niet voor elkaar krijgen, hij managet zijn banden op robotachtige wijze, en komt als eerste over de streep. Niets tegen te beginnen voor Lando Norris, ook al steekt McLaren in een uitstekende vorm. De Brit was echter minder perfect dan Verstappen, zeker bij het start van de race. Hij begon weliswaar vanaf pole-position, maar zakte door een slechte start terug naar P3. Max ging na een paar ronden voorbij aan leider George Russell, de actie die de fundering voor de overwinning vormde.” Norris kwam vervolgens niet voorbij aan zijn landgenoot en zag met lede ogen toe hoe de achterstand op de leider groeide, waarna het team koos voor een alternatieve bandenstrategie.

De conclusie is dan ook helder: “Deze Grand Prix van Spanje bevestigde dat je qua race-uitvoering en racemanagement, perfect - en misschien nog wel meer - moet zijn om Verstappen en Red Bull te verslaan. Norris heeft een goede kans gemist, want hij eindigde op slechts 2,2 seconden van zijn rivaal en omdat hij vanaf pole begon. Het ging op twee cruciale momenten mis. Ten eerste bij de start, toen hij een plek verloor aan de Nederlander. En vervolgens een paar ronden later, waar Verstappen eenvoudig voorbijging aan Russell en Norris dat niet voor elkaar kreeg.”

In de gebruikelijke juryrapporten van Gazzetta kreeg Verstappen een welverdiende 10.

Sky Sports: Een almaar spannender wordend seizoen

‘Verstappen denies frustrated Norris win in tense Spanish GP’, zo staat er te lezen boven het verslag van het Britse Sky Sports. De Red Bull F1-coureur kon de aanval van Norris, met een alternatieve bandenstrategie, net pareren en won met een kleine twee seconden voorsprong. De Brit bleef balend achter, wetende dat hij de snelheid had om de race te winnen. Het ging voor hem al mis bij de start, zo concludeert de auteur van dienst: “Het wordt vaak gezegd in F1 dat een race bij de start enkel kan worden verloren - en niet gewonnen. Dat is precies wat er gebeurde voor Norris. Door een slechte start zakte Norris terug van pole-position naar de derde plaats, terwijl Mercedes-rijder George Russell op schitterende wijze vanaf de vierde naar de eerste plaats schoot. Norris probeerde vervolgens met de strategie terug aan kop te komen. McLaren stelde namelijk zijn beide pitstops uit in vergelijking met Verstappen.”

Na de laatste ronde stops leek het er even op dat het tot een zinderende slotfase zou komen, maar Verstappen kon op tijd pareren. “Ondanks verwoede pogingen om Verstappen bij te halen, kwam Norris uiteindelijk ronden tekort en eindigde hij op 2,2 seconden als tweede. De Red Bull-coureur had nog voldoende leven in zijn softs voor de cruciale laatste ronden. Hij scoorde zijn zevende overwinning van het seizoen in een almaar spannender wordend seizoen.” Na deze eerste horde van de drukke triple header heeft de regerend wereldkampioen een voorsprong van 69 punten op eerste achtervolger Norris.

Bild: Holland wint van Engeland - en dat in ondertal

‘Formule 1-race wordt EK-thriller’, staat er bij het Duitse Bild in chocoladeletters te lezen, refererend aan het EK Voetbal. De F1-verslaggever gaat nog even door: “Wat een race in Spanje! Holland wint van Engeland - en dat in ondertal.” Daarmee doelt de auteur vooral op de plekken twee, drie en vier, die stuk voor stuk door Britten werden ingenomen. Maar uiteindelijk telt alleen de winst, en die ging naar Nederland. “Terwijl zijn collega Sergio Pérez in het middenveld verpietert (P8 aan de finish), zet de Hollander een zeer belangrijke stap richting de vierde wereldtitel door seizoenszege nummer zeven te behalen… En de concurrentie pakt wederom punten van elkaar af.”

Bij de start schiet George Russell als een raket maar de leiding, al kan hij daar niet lang van genieten: “Verstappen passeert Russell aan het begin van de derde ronde… en loopt dan laaaaaaaaangzaam weg. Elke ronde pakt Verstappen twee tot vier tienden. Na acht ronden zijn het twee seconden. De concurrentie heeft dan nog hoop.” Toch klinkt aan het eind van het liedje ‘gewoon’ weer het Wilhelmus op het podium, ondanks de alternatieve strategie van Norris. “Verstappen wint - maar tevreden kan Red Bull niet zijn. De nieuwe onderdelen hebben niet gewerkt. Desondanks vliegt Verstappen naar de zege. Geen overwinning van Red Bull. Een zege van Max Verstappen.”

L’Equipe: Verstappen nog altijd de baas op zondag

Een vergelijkbare conclusie wordt getrokken door het Franse L’Equipe. Daar schrijft men: “Minder dominant dan anders, maar desondanks wint Max Verstappen de Grand Prix van Spanje. Na drie matige kwalificaties, is de gevreesde Verstappen nog altijd de baas op zondag, als het echt telt. Na de winst in Montreal twee weken geleden, zette de Red Bull-coureur zijn zegereeks voort met een tweede opeenvolgende overwinning. Van de laatste 33 winnaars in Montmelo kwamen er 30 vanaf de eerste rij, en dat is nu gestegen naar 31 uit 34.” De verslaggever trok de vergelijking met een race van eerder dit seizoen: “Even leek eenzelfde scenario zich te ontvouwen als in Imola, waar Norris in de slipstream van Verstappen over de streep kwam. Ditmaal was de drievoudig wereldkampioen in staat om zijn voorsprong te behouden, en eindigde met 2,2 seconden voorsprong.”

In Frankrijk was er uiteraard ook aandacht voor Alpine, dat eindelijk weer eens op een positieve manier in het nieuws kwam met een dubbele puntenfinish: “Het optreden van het Franse team op een circuit dat bekendstaat als benchmark was meer dan veelbelovend. Pierre Gasly finishte als negende, nadat hij laat in de race plaats moest maken voor Sergio Pérez. Esteban Ocon eindigde als tiende. Dat leverde Alpine weer drie punten op. En in tegenstelling tot Monaco kwamen de twee teamgenoten elkaar niet tegen bij de start.”