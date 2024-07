Met slechts vijftien punten sinds de Grand Prix van Miami is het een understatement door te zeggen dat Sergio Pérez niet in zijn beste vorm steekt. De druk op de Red Bull F1-coureur wordt met de dag groter. Zelf maakt hij zich nog geen zorgen, maar er worden in de komende twee races betere prestaties geëist. Red Bull-adviseur Helmut Marko trekt in gesprek met Kleine Zeitung de simpele conclusie dat de prestaties van Pérez momenteel te weinig zijn. De komende twee races in Hongarije en België worden daarom allesbepalend: “We zullen zien of hij zijn vorm hervindt.” Lukt dat niet, dan valt het niet uit te sluiten dat Marko en de zijnen ingrijpen: “Een contract helpt niet wanneer de prestaties niet kloppen. Ieder Formule 1-contract heeft bepaalde prestatieclausules.”

De matige prestaties van de rijder uit Guadalajara brengen echter ook een ander probleem met zich mee: onrust in Milton Keynes. De medewerkers krijgen bonussen bij een wereldtitel, en Pérez maakt de kans op de hoofdprijs bij de constructeurs een stukje kleiner. Marko erkent: “Het zorgt voor onrust op de werkvloer. De bonussen voor de medewerkers baseren we op de klassering in het constructeurskampioenschap. Dat is voor hen het belangrijkste.”

Voldoende kandidaten

Mocht Pérez ook op de Hungaroring en Spa-Francorchamps niet uit de verf komen, dan is de kans reëel dat er in Zandvoort een andere rijder aan de zijde van Max Verstappen staat. Yuki Tsunoda deed al een open sollicitatie en ook Liam Lawson heeft als reservecoureur goede papieren. Zelfs Ferrari F1-coureur Carlos Sainz wordt genoemd, maar dat ziet Marko niet zo snel gebeuren: “Ik ga ervan uit, wat we in onze eerste lijn kiezen uit onze bestaande rijders. We hebben drie junioren die klaar zijn voor de Formule 1. Liam Lawson staat vooraan in die rij. Daarachter hebben we ook nog Ayumu Iwasa en Isack Hadjar.”

