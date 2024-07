Waarom Max Verstappen dit F1-weekend cruciaal noemt en het opneemt voor Pérez

De mediadag voor de Grand Prix van Hongarije was naast bloedheet ook in meerdere opzichten interessant. Zo kwamen de remtrommels van McLaren onder een vergrootglas te liggen en heeft de FIA laten weten in Spa-Francorchamps extra controles uit te voeren om flexi wings tegen te gaan. Met Max Verstappen ging het in de Red Bull-hospitality vooral over upgrades. De vraag hoe dicht de concurrentie dit weekend bij Red Bull kan komen, counterde hij slim met de woorden: "Je moet het omdraaien en vragen hoe dicht wij bij de concurrentie kunnen komen. In de afgelopen weken hebben we niet de snelste auto gehad." De drukbezochte mediasessie met Verstappen sloot naadloos aan bij wat hij al weken zegt: andere teams hebben grotere stappen gezet dan Red Bull Racing, waardoor de formatie uit Milton Keynes eveneens succesvolle updates nodig heeft om gelijke tred te kunnen houden.

Die updates zijn er tot dusver mondjesmaat gekomen. Red Bull heeft weliswaar dingen geïntroduceerd, maar dat waren na Japan geen grote pakketten meer. Zo schatte Helmut Marko de winst van de vloeraanpassingen in Silverstone op zes downforcepunten. Christian Horner liet weten dat die cijfers in zijn optiek niet helemaal kloppen, al neemt dat niet weg dat het slechts een bescheiden upgrade was. Verstappen liet optekenen dat het pakket in Boedapest aanmerkelijk groter is en dus is het niet verwonderlijk dat hij het 'zeer belangrijk' noemt om de progressie van Red Bull zo vlak voor de zomerstop te kunnen zien. Toen de vervolgvraag luidde of het woord cruciaal zelfs kan worden gebruikt voor dit raceweekend, reageerde de drievoudig wereldkampioen: "Dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk het wel. Als dit ons niet meer rondetijd gaat opleveren, dan weet ik niet hoe de rest van het seizoen zich ontwikkelt."

De woorden geven treffend aan dat Verstappen Mercedes en vooral McLaren in de afgelopen weken aanzienlijke stappen heeft zien zetten, terwijl de echte stap van Red Bull uitbleef. Die reactie moet in zijn optiek met het updatepakket van dit weekend volgen, of zoals Verstappen dat zelf onder woorden brengt: "Andere teams hebben grotere stappen gezet dan wij, dat is wel duidelijk." De timing van de Red Bull-update is in ieder geval interessant. Zo kan het effect ervan in de komende twee weken op twee compleet uiteenlopende circuits worden beoordeeld: de high-downforce Hungaroring en volgende week op de aanmerkelijk snellere baan in Spa, waar aerodynamische efficiëntie (vaak een sterk punt van Red Bull) een grote rol speelt.

RB20 lastig om in te rijden? Hoe de cirkel volgens Verstappen rond is

Naast de pure snelheid van de RB20 stipte Verstappen in zijn mediasessie nog twee andere dingen aan. Om te beginnen noemde hij dat meerdere raceweekenden in de voorbije maanden 'wat rommelig' zijn verlopen en dat informatie uit de simulator niet altijd heeft geleid tot een vliegende start. Het tweede aspect is een auto die volgens hem 'tricky' oftewel lastig te besturen is. "We willen de auto in een beter window krijgen, waardoor je het als coureur op kunt bouwen van de vrije trainingen naar de kwalificatie en naar de race. We hebben een stabielere balans nodig, die ontbrak in de afgelopen weken."

Verstappen neemt het terloops op voor zijn dolende teamgenoot Sergio Pérez, die sinds Miami slechts vijftien punten heeft gescoord. "We kunnen niet ontkennen dat de laatste weken lastig zijn geweest voor hem, al was hij soms ook ongelukkig. Zoals het momentje in de kwalificatie voor Silverstone. Als je daar achteraan moet starten, dan is het heel lastig om nog naar voren te komen. Wij moeten ons gewoon richten op performance, want zoals gezegd is de auto soms lastig om in te rijden. Daardoor is het als coureur ook lastig om constant te zijn. Het is dan niet helemaal fair om te zeggen dat alles zijn fout is, aangezien de auto voor mij ook lastig was om er het maximale uit te halen. We moeten ervoor zorgen dat we de auto in een beter window krijgen en voorspelbaarder maken."

De pure snelheid en de wispelturigheid van de auto lijken twee verschillende dingen, maar als deze website Verstappen ernaar vraagt, blijkt de cirkel voor hem rond. "Het ligt deels aan hoe we de auto afstellen en ook wat we aan informatie vanuit de simulator krijgen. Die dingen moeten misschien beter, maar verder hebben we gewoon meer snelheid nodig. Als de auto sneller wordt, dan wordt die normaal gezien ook fijner om in te rijden. Dan hoef je niet iedere keer tot op of zelfs over de limiet te gaan." Het slaat terug op wat Verstappen in Barcelona zei: doordat Red Bull in zijn ogen pure snelheid tekort komt, moet het poppetje achter het stuur iedere keer op 101 procent rijden en juist dit draagt bij aan de onvoorspelbaarheid van de Red Bull-auto. Verstappen gaat daar beter mee om dan Pérez, die mede hierdoor meer fouten maakt. Volgens Verstappen hangt het derhalve - de pure snelheid, de onvoorspelbaarheid en de malaise van Pérez - tot op zekere hoogte allemaal met elkaar samen.

Van Mercedes tot Ferrari: Bij elk topteam een interessante variabele

De Grand Prix van Hongarije is alleen al bijzonder interessant om te kunnen beoordelen of de Red Bull-upgrades deze aspecten veranderen of niet. Het is het voornaamste element, al zijn er meer ingrediënten die dit raceweekend een interessante maken. Zo is het bij Ferrari afwachten of de aangepaste vloer de porpoising-problemen weg kan nemen en de Scuderia weer op het juiste spoor kan zetten, al is de Hungaroring daarvoor niet de beste graadmeter, aangezien Ferrari vooral worstelt in snelle bochten. Voor Mercedes is de Hongaarse Grand Prix juist wel een goede test. Zo lijkt het team van Toto Wolff het lek boven te hebben met twee opeenvolgende zeges, maar heeft Mercedes zich tot dusver vooral snel getoond in koelere omstandigheden - denk aan Montreal en Silverstone.

In extreme hitte heeft het merk met de ster in de voorbije jaren meer moeite gekend en exact die hitte kenmerkt het weekend in Hongarije. Dit weekend is voor hen een goede testcase om te zien of de W15 inmiddels een allrounder is of nog niet. De McLaren-auto heeft al bewezen dat te zijn, alleen laat de uitvoering daar nog te wensen over. Andrea Stella blijkt ietwat gevoelig voor kritiek op dat vlak, maar Lando Norris en Oscar Piastri erkennen onomwonden dat hun team punten en zelfs overwinningen heeft laten liggen door fouten in de uitvoering. Als het team echt een gooi naar de hoofdprijzen wil doen, dan moet dat beter en rap ook. Het betekent dat de Red Bull-upgrades de voornaamste variabele zijn, maar dat er voor elk van de vier topteams wel een aspect is om naar uit te kijken. Het maakt de Grand Prix van Hongarije - nog los van de uiteindelijke amusementswaarde van de race - een zeer interessante.