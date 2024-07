Mede door enkele prestatieclausules in zijn nieuwe contract staat Sergio Pérez onder druk bij Red Bull Racing. Mocht het team ervoor kiezen om de Mexicaan de laan uit te sturen, dan lijken Yuki Tsunoda en Liam Lawson de voornaamste gegadigden te zijn om hem op te volgen. Tsunoda zou dan promotie maken vanuit RB F1 Team, terwijl reservecoureur Lawson die stap zou overslaan om meteen bij Red Bull in te stappen. Mocht de keuze inderdaad op de Nieuw-Zeelander vallen, dan zou Tsunoda dat een vreemde vinden. "Het zou vreemd zijn als ze voor Liam kiezen. Ik denk echter dat ze hem niet kiezen", zegt de Japanner. "Liam heeft goed werk geleverd in de simulator, maar ik heb denk ik meer laten zien. We zullen zien. Red Bull weet hoe ze de situatie met de coureurs moeten managen."

Zelf acht Tsunoda zichzelf klaar voor het grote werk bij Red Bull. "Ik voel me er klaar voor om tegen de topteams, voor hogere klasseringen en zelfs tegen Max te vechten, zeker in vergelijking met de vorige drie jaar. Uiteindelijk zijn zij echter degenen die de beslissing nemen, daar heb ik geen controle over. Ik focus me dus gewoon op wat ik in de komende twee races moet doen. Haas komt heel dichtbij, dus ik heb met het team nog genoeg dingen om me op te concentreren."

Tsunoda vindt dat hij promotie verdient

Over de vraag of hij het verdient om te promoveren naar Red Bull, zegt Tsunoda: "Ja, natuurlijk. Anders hadden ze me niet zo vroeg in het jaar al aangekondigd." En vindt hij dat hij het verdient om naast Max Verstappen plaats te nemen? "Ja", luidt zijn korte antwoord. Het staat dus buiten kijf dat Tsunoda, die aan zijn vierde jaar bij RB F1 bezig is, vindt dat hij promotie verdient. Het is echter maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Zelf verklaart hij in de aanloop naar de GP van Hongarije dat er nog geen serieuze gesprekken hebben plaatsgevonden met het management van Red Bull.

"We praten wel normaal in de hospitality, maar ik denk dat ze geen haast hebben. Checo is al aangekondigd en hij presteerde heel goed. Als dat het geval is, dan hebben ze geen reden om van coureur te wisselen", vertelt de coureur uit Sagamihara. "Alles wat ze doen, is uiteindelijk denk ik goed voor Checo, want ze wilden geen druk creëren en dat is ook goed. In mijn geval wilden ze dat ik me zou focussen op wat ik nu doe, dus we hebben geen serieuze gesprekken gehad." Zijn de laatste twee races voor de zomerstop dan belangrijker dan ooit gezien de situatie? "Als de geruchten waar zijn, dan wel. Maar eerlijk gezegd weet ik niet precies wat de situatie is."