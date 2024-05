De totaal mislukte inhaalpoging in Portier, vlak voor het ingaan van de tunnel, bleek fataal voor Esteban Ocon. Zijn auto vloog over het rechter voorwiel van Pierre Gasly en stuiterde hard terug op het asfalt. De schade kon niet meer hersteld worden en dus was het einde race voor de coureur uit Évreux. Teamcollega Gasly kon – na een lange reparatie onder de rode vlag – wel door en pakte uiteindelijk zijn eerste punt van het seizoen, waarmee Alpine nu op twee punten staat.

Teambaas Bruno Famin had na afloop geen goed woord over voor de actie van Ocon. Tegen Canal+ zei hij dat de inhaalpoging "volledig misplaatst" was en dat er consequenties zouden volgen. Wat die consequenties precies zijn, is nog niet duidelijk, maar Sky Sports F1 hintte al op een schorsing voor Ocon in Canada.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Foto door: Alpine

De clash tussen Ocon en Gasly in Monaco mag geen verrassing zijn voor het team. De relatie tussen de twee Franse haantjes is nooit goed geweest. Dat het ooit tot een conflict zou komen zag men al van verre aankomen en dat dat nu gebeurt in een periode waarin elk punt voor elke coureur van levensbelang is, is dan ook niet vreemd.

Dat Ocon en Gasly geen vrienden zijn, zou voor hun werk eigenlijk niet moeten uitmaken. Het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat teamgenoten elkaar niet konden uitstaan en dat is helemaal niet erg. Maar waar Gasly ook een reputatie heeft (hij maakte weinig vrienden bij Red Bull), zijn in dit geval alle ogen toch gericht op Ocon. De inmiddels 27-jarige coureur wordt vaak verweten geen teamspeler te zijn en een totaal gebrek aan collegialiteit te hebben. Vraag dat ook maar eens aan Max Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing en Esteban Ocon, Racing Point Force India opstootje Foto door: Sutton Images

Conflict bij Force India met Pérez

Ocon – protegé van Mercedes en Toto Wolff – debuteerde in 2016 in de Formule 1 bij Manor. Een jaar later maakte hij de overstap naar Force India om samen met Sergio Pérez voor het team uit Silverstone te gaan rijden. Hoewel hun partnerschap aanvankelijk harmonieus leek, nam het na de Grand Prix van Canada van dat jaar een drastische wending: Ocon vond dat Pérez hem door had moeten laten in een poging om Daniel Ricciardo voorbij te gaan. Twee weken later duwde Ocon de Mexicaan in de muur tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Later in het seizoen kwamen de twee opnieuw met elkaar in contact in Hongarije en daarna nog twee keer tijdens de Grand Prix van België: Perez nam de volledige schuld op zich voor het eerste wiel-aan-wielgevecht op Spa, maar vond wel dat Ocon "te veel op de limiet zat" tijdens hun tweede botsing in ronde 28 bij het uitkomen van La Source. Force India verbood de twee om de rest van het jaar nog tegen elkaar te racen.

Sergio Perez, Sahara Force India en Esteban Ocon na de Belgische GP Foto door: Sutton Images

Die regel werd een jaar later weer van kracht na hun confrontatie in Singapore. Toen probeerde Ocon Pérez in bocht 3 naar de buitenkant te duwen, waarbij de twee elkaar raakten. Ocon was degene die er het slechtst vanaf kwam en Pérez gaf later toe dat hij en Ocon nooit echt goed met elkaar overweg konden.

Problemen bij Alpine

Ocon vertrok in 2020 naar Renault. Hij reed er één seizoen met Daniel Ricciardo en dat leverde geen problemen op. Die kwamen er pas toen in 2021 Fernando Alonso zich bij de Franse stal meldde. De Spanjaard toonde zich aanvankelijk bereid om met Ocon samen te werken. Alonso had een belangrijk aandeel in de eerste (en tot nu toe enige) F1-overwinning van Ocon in Hongarije door ronden lang Lewis Hamilton achter zich te houden.

Fernando Alonso viert feest met Esteban Ocon. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Een jaar later waren de rollen omgedraaid: Alonso was het er in 2022 op dezelfde Hungaroring totaal niet mee eens dat hij bij de start van de race werd geblokkeerd door zijn Franse teamgenoot. Aan het begin van dat seizoen was er ook al een akkefietje in Saudi-Arabië, waarbij Ocon Alonso bijna de muur inreed. En in Brazilië waren de twee met elkaar in gevecht in de sprintrace. Ocon reed Alonso bij Descida do Lago van de baan, waarop de Spanjaard reageerde en even later probeerde zijn teamgenoot in te halen. Daarbij verloor hij zijn voorvleugel. Hoewel Alonso de schuld op zich nam, was het duidelijk dat het niet boterde tussen de twee. Op de vraag of hij het na de race nog met Ocon ging zouden uitpraten, zei Alonso vernietigend: "Nee, niet echt, dat hoeft ook niet. Nog één race en het is voorbij, eindelijk."

Nieuwe rivaliteit

Alonso vertrok eind 2022 naar Aston Martin en Ocon kreeg in 2023 Gasly als teamgenoot. Al direct werden de wenkbrauwen gefronst. De twee waren al voordat ze teamgenoten werden geen vrienden, maar de twee bezwoeren dat dat geen invloed hoefde te hebben op hun samenwerking. Naar buiten toe werd een imago gecreëerd van respectvolle teamgenoten, maar intern broeit het. In Miami ging het allemaal maar net goed in de openingsronde. Beide rijders moesten zich na de race in Florida melden en daar kregen ze duidelijk te horen dat dit soort capriolen in de toekomst verboden waren. Twee races later ging het in Monaco dus weer mis.

Het valt nog te bezien wat Alpine-chef Famin nu gaat doen. Ocon één race op de bank zetten zou demotiverend en averechts kunnen werken en dat is niet wat het team wil in een felle strijd met Williams en Haas om elk puntje voor het kampioenschap. De meest aannemelijke optie is dat Alpine voor de Mercedes 2016-optie gaat. Destijds hadden Nico Rosberg en Lewis Hamilton het zo vaak met elkaar aan de stok dat de teamleiding ingreep en beide heren een contract liet ondertekenen. Daarin stond dat als ze met elkaar van de baan vlogen, een race schorsing kon volgen voor de veroorzaker van de clash. Gebeurt het dan nog een keer, dan lijkt het er op dat Ocon op zoek mag naar een nieuwe werkgever.