Hamiltons Ferrari voelde 'niet hetzelfde' na crash in training voor GP van België

Nadat hij zijn auto in de derde vrije training van zaterdag bij de uitgang van Fagnes zwaar had beschadigd, kon het feit dat Lewis Hamilton zich slechts 0,002s achter Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc kwalificeerde worden gezien als een geslaagde oefening in schadebeperking, maar zo ziet de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 het niet.

Leclerc en Hamilton kwalificeerden zich als vijfde en zesde op Spa-Francorchamps; op papier een logisch genoeg resultaat voor de Scuderia op de snelle Ardense omloop, waar het verwachtte dat zijn achterstand qua powerunit op Mercedes een te grote horde zou zijn om te nemen.

Maar terwijl Leclerc werd gehinderd door een ten onrechte getoonde gele vlag in zijn poging om voor een worstelende George Russell te komen, had Hamilton ook het gevoel dat er een kans was gemist om zich hoger te kwalificeren.

Terwijl hij zijn team uit Maranello prees voor het opnieuw opbouwen van de auto tussen VT3 en de kwalificatie, zei Hamilton dat de uitgebreide reparatieklus ervoor zorgde dat zijn auto aan de achterkant uit balans aanvoelde.

De specificatie van Hamiltons SF-26 veranderde niet, maar omdat het team onder tijdsdruk stond om zijn auto voor de start van de kwalificatie naar buiten te krijgen, merkte Hamilton een subtiele set-upwijziging op die de afstelling van zijn auto uit balans bracht en hem één of twee tienden per ronde kostte.

"Ik denk dat er iets niet hetzelfde was aan de achterwielophanging, waardoor de balans niet hetzelfde was als in VT3, toen de auto echt geweldig aanvoelde," legde Hamilton uit.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"De jongens hebben geweldig werk geleverd door de auto te repareren en dit soort dingen gebeuren, je gaat verder. Ik heb in de kwalificatie het beste gedaan wat ik kon, ik denk dat mijn ronden behoorlijk degelijk waren.

"Ze zijn tot op het laatste moment doorgegaan om dat ding gerepareerd te krijgen, dus ik ben gewoon dankbaar dat ze dat hebben gedaan en ik hoop dat de auto in de race nog steeds OK is."

Toen Motorsport.com vroeg of het grootste deel van zijn achterstand van een halve seconde op polesitter Kimi Antonelli te wijten was aan de powerunit, antwoordde Hamilton: "Ik weet het niet helemaal zeker, ik heb de overlay niet gezien, dus ik weet zeker dat ik in mijn laatste sector wat verloor. Maar ze zaten het hele weekend hoger qua energieafgifte en we verwachtten dat op het circuit wanneer je 50% meer rechte stukken hebt."

Maar gezien hoe "geweldig" Hamiltons auto dit weekend aanvoelde, bleef de Brit positief over zijn kansen om mee te doen om het podium.

"In VT3 voelde de auto echt goed aan en ik heb een wat langere run gedaan en de auto voelde geweldig aan," zei hij. "Het is qua set-up een iets andere, subtiel andere auto, dus ik hoop nog steeds dat hij goed is voor morgen."