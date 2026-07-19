Hamiltons Ferrari voelde 'niet hetzelfde' na crash in training voor GP van België
Lewis Hamilton zegt dat zijn gerepareerde Ferrari Formula 1-auto zijn balansafstelling verloor na zijn crash in de vrije training voor de Belgische Grand Prix
Nadat hij zijn auto in de derde vrije training van zaterdag bij de uitgang van Fagnes zwaar had beschadigd, kon het feit dat Lewis Hamilton zich slechts 0,002s achter Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc kwalificeerde worden gezien als een geslaagde oefening in schadebeperking, maar zo ziet de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 het niet.
Leclerc en Hamilton kwalificeerden zich als vijfde en zesde op Spa-Francorchamps; op papier een logisch genoeg resultaat voor de Scuderia op de snelle Ardense omloop, waar het verwachtte dat zijn achterstand qua powerunit op Mercedes een te grote horde zou zijn om te nemen.
Maar terwijl Leclerc werd gehinderd door een ten onrechte getoonde gele vlag in zijn poging om voor een worstelende George Russell te komen, had Hamilton ook het gevoel dat er een kans was gemist om zich hoger te kwalificeren.
Terwijl hij zijn team uit Maranello prees voor het opnieuw opbouwen van de auto tussen VT3 en de kwalificatie, zei Hamilton dat de uitgebreide reparatieklus ervoor zorgde dat zijn auto aan de achterkant uit balans aanvoelde.
De specificatie van Hamiltons SF-26 veranderde niet, maar omdat het team onder tijdsdruk stond om zijn auto voor de start van de kwalificatie naar buiten te krijgen, merkte Hamilton een subtiele set-upwijziging op die de afstelling van zijn auto uit balans bracht en hem één of twee tienden per ronde kostte.
"Ik denk dat er iets niet hetzelfde was aan de achterwielophanging, waardoor de balans niet hetzelfde was als in VT3, toen de auto echt geweldig aanvoelde," legde Hamilton uit.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
"De jongens hebben geweldig werk geleverd door de auto te repareren en dit soort dingen gebeuren, je gaat verder. Ik heb in de kwalificatie het beste gedaan wat ik kon, ik denk dat mijn ronden behoorlijk degelijk waren.
"Ze zijn tot op het laatste moment doorgegaan om dat ding gerepareerd te krijgen, dus ik ben gewoon dankbaar dat ze dat hebben gedaan en ik hoop dat de auto in de race nog steeds OK is."
Toen Motorsport.com vroeg of het grootste deel van zijn achterstand van een halve seconde op polesitter Kimi Antonelli te wijten was aan de powerunit, antwoordde Hamilton: "Ik weet het niet helemaal zeker, ik heb de overlay niet gezien, dus ik weet zeker dat ik in mijn laatste sector wat verloor. Maar ze zaten het hele weekend hoger qua energieafgifte en we verwachtten dat op het circuit wanneer je 50% meer rechte stukken hebt."
Maar gezien hoe "geweldig" Hamiltons auto dit weekend aanvoelde, bleef de Brit positief over zijn kansen om mee te doen om het podium.
"In VT3 voelde de auto echt goed aan en ik heb een wat langere run gedaan en de auto voelde geweldig aan," zei hij. "Het is qua set-up een iets andere, subtiel andere auto, dus ik hoop nog steeds dat hij goed is voor morgen."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Sainz prijst Antonelli voor zijn excuses na de opmerking over "idioot"
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Andrea Stella: Oscar Piastri rijdt ‘te clean’ voor F1-auto’s van 2026
Hamilton: Mercedes blijft samen met McLaren 'het te kloppen team' in GP van België
Hamilton blijft de F1-simulator van Ferrari links laten liggen: ‘Het heeft me enorm geholpen’
Waarom Leclerc door remproblemen achter zijn Ferrari-teamgenoot aanloopt
F1-update: Verstappen legt deal met McLaren-junior uit, Alonso komt met ‘F2-waarschuwing’ voor Spa
Leclerc: Het combineren van een "agressieve" rijstijl met de F1-auto’s van 2026 is de grootste uitdaging van dit jaar
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa
Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties