"Dit is een F3-auto met F1-downforce" – Max Verstappen en McLaren laken 2026-auto’s op Spa

Voorafgaand aan het raceweekend op Spa-Francorchamps werd al verwacht dat het Ardennencircuit één van de pijnlijkste banen zou worden qua energiemanagement. Volgens vele coureurs is dat tijdens de kwalificatie, die pole opleverde voor Kimi Antonelli, bevestigd.

Fernando Alonso heeft al uitgelegd dat het pijnpunt vooral in de tweede sector zit, waar coureurs het grotendeels zonder MGU-K-deployment en dus elektrisch vermogen moeten doen.

Het levert onder meer een pijnlijke ervaring op in Pouhon, de dubbele linkerknik. In de afgelopen jaren moesten coureurs daar de absolute limiet opzoeken, nu is het volgens onder meer Verstappen anders.

“Nou, ik bedoel: in het grootste deel van de tweede sector rijd je alleen op de verbrandingsmotor. Wat is dat? 450 à 500 pk, zoiets. Dat is volgens mij ongeveer wat een Formule 3-auto heeft, maar dan wel met de downforce van een Formule 1-auto”, zei de viervoudig wereldkampioen nadat hij zich als tweede had gekwalificeerd voor de Grand Prix van België. “Je kunt je dus voorstellen dat dat natuurlijk niet heel spannend is om mee te rijden.”

Met enkel vermogen van de interne verbrandingsmotor, dus zonder MGU-K-deployment, leveren de huidige F1-motoren ongeveer 540 pk. De Mecachrome-motoren in de Formule 2 zijn goed voor ongeveer 620 pk, waardoor F1-coureurs in de middensector van Spa inderdaad minder vermogen hebben. De vergelijking met de Formule 3 gaat niet helemaal op, aangezien coureurs in die klasse volgens de officiële cijfers kunnen rekenen op 380 pk.

Verstappen voegt er meteen aan toe dat hij het reglement eigenlijk niet meer iedere week wil bekritiseren, ook niet omdat zijn mening niet door iedereen in de F1-leiding op prijs wordt gesteld.

“Eerlijk gezegd wil ik hier niet weer gaan zitten klagen, want anders schiet iemand me straks buiten bij de deur neer”, grapte Verstappen.

“Maar zoals ik al eerder heb gezegd: mentaal pas ik me er gewoon aan aan en probeer ik er het beste van te maken, ook al is het niet wat ik leuk vind en niet waar ik van houd in de Formule 1.”

“Maar goed, ik kan ook thuis gaan zitten en helemaal niet rijden, maar daar schiet ook niemand iets mee op. Dus ik probeer er gewoon het beste van te maken.”

‘Pouhon is niet eens meer een bocht’

Verstappen stond na de kwalificatie echter bepaald niet alleen in zijn kritiek. Hij kreeg onder meer bijval van Carlos Sainz, maar ook van het McLaren-duo.

Lando Norris had in China al laten weten dat fans in Pouhon niet langer gaan zien “wie de grootste ballen heeft” en hij voegde er zaterdag aan toe dat de dubbele linkerknik niet eens meer een bocht is. Vrijdag had hij al aangegeven dat coureurs 50 km/u verliezen door Blanchimont.

Teamgenoot Oscar Piastri is dezelfde mening toegedaan. “Pouhon is ook behoorlijk pijnlijk. Je kunt het tegenwoordig beter een knik op een recht stuk noemen, want het is niet eens meer een bocht”, zei de McLaren-coureur op een vraag van Motorsport.com.

“Dat is jammer, want het is altijd een geweldige bocht geweest en ook altijd een bocht die mij goed lag. Het is vreemd hoe anders alles dit jaar is, ook door het vermogen dat je uit de bochten hebt.”

Dat laatste betekent dat coureurs zich van bocht tot bocht moeten aanpassen. Het uitkomen van een bocht met MGU-K-deployment voelt immers compleet anders aan dan een bocht in sector twee zonder elektrisch vermogen.

“Op veel plekken hebben we nu alleen de verbrandingsmotor die ons aandrijft. Uit sommige bochten kom je met bijna 1.000 pk, terwijl je uit andere bochten met 550 of 600 pk komt, wat het ook precies is.”

“Het is behoorlijk lastig om je daarop aan te passen. In sommige opzichten is het zeker uitdagender geworden, maar Spa voelt dit jaar wel heel anders aan dan in voorgaande jaren.”

Verstappen noemt het zelfs een compleet ander circuit voor zijn gevoel. “Het is niet alleen Pouhon, het hele circuit is anders. Het is een ander Spa, maar mentaal pas ik me daar gewoon op aan.”

Coureurs hopen vooral dat het in de komende jaren stapsgewijs beter zal worden. De verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen wordt in twee stappen aangepast, tot een 60-40-verdeling in 2028.