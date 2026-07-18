Leclerc verklaart verwarring rond gele vlag die hem plek kostte in F1-kwalificatie België

Ferrari F1-coureur Charles Leclerc heeft uitgelegd waarom verwarring over een gele vlag aan het einde van de kwalificatie voor de GP van België hem een positie op de startgrid kostte.

In de laatste seconden van de kwalificatie was Leclerc 0.070s sneller dan bij zijn eerste run toen hij Spa's Bus Stop-chicane in ging.

Maar omdat de kwalificatie was afgelopen, hing er een gele vlag in de pitlane terwijl het parc fermé werd gevormd, waarbij Red Bulls Isack Hadjar stil kwam te staan en tijdelijk de ingang van de pitlane blokkeerde.

De daaruit voortkomende gele vlag, die bedoeld was voor andere auto's die de pitlane in reden, was ook zichtbaar op de baan toen Leclerc door de laatste bocht ging, en de Ferrari-coureur lichtte als reactie iets.

Leclerc kwam 0.030 boven zijn vorige tijd over de streep in plaats van sneller te zijn, wat betekende dat de verwarring hem een tiende van een seconde kostte. Omdat slechts 0.024s hem scheidde van de als vierde geklasseerde George Russell, bleef de Ferrari-coureur enigszins gefrustreerd achter door het verlies van een positie.

"Ik ben een beetje teleurgesteld over die laatste ronde, omdat er een gele vlag was die bedoeld had moeten zijn voor de pitingang, maar die was naar mijn mening te zichtbaar terwijl je op de baan was," vertelde Leclerc aan Sky. "Hij hing heel erg in het midden en dat heeft me waarschijnlijk één positie gekost.

"Ik zou geen waanzinnig veel betere rondetijd hebben gereden en een halve seconde zat er nog steeds in. Maar één positie was mogelijk geweest."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Teambaas Fred Vasseur voegde toe: "Hadjar stond stil in de pitlane in parc fermé en de marshal hing een gele vlag uit bij de pitingang, maar de pitingang ligt op de baan en Charles moest een beetje liften. Het is de regel. Wanneer de auto voor je 0.030s sneller is, is dat een beetje lastig."

Na problemen met de energielevering gedurende de vrije trainingen verliep de kwalificatie verder normaler voor Leclerc en Ferrari. Het team verwachtte altijd al dat het vermogensgevoelige Spa-Francorchamps moeilijker zou zijn gezien het tekort van de power unit van de Scuderia ten opzichte van Mercedes, en het kwalificeerde zich grofweg waar het dacht uit te komen.

Leclerc was 0.532s langzamer dan Mercedes-polesitter Kimi Antonelli, met teamgenoot Lewis Hamilton slechts 0.002s achter hem. "Het ligt veel meer in lijn met wat we in Silverstone en hier verwachtten. Silverstone was een beetje een uitzonderlijk weekend. Hier is dat niet zo, en hier is het iets meer zoals we verwachtten," merkte Leclerc op.

"Het is gewoon puur vermogen, zij zitten gewoon aan de betere kant. En wij zijn behoorlijk sterk in de gripgelimiteerde [delen], maar hebben het moeilijk in de vermogensgelimiteerde [delen]. Vandaag is het echter waar dat ze ook in de bochten erg sterk waren, dus ze hebben op dit moment gewoon een heel sterk pakket. En voor ons geldt dat we ons gewoon op die circuits moeten richten om te maximaliseren wat we hebben."