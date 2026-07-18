Sainz zet vraagtekens bij steun F1 voor 2026-regels: “Hoe konden we dit ooit accepteren?”

Carlos Sainz heeft een vernietigend oordeel geveld over de prestaties van de Formule 1-auto's van 2026 tijdens de Grand Prix van België, en vraagt zich af hoe de regels in ongewijzigde vorm konden worden geaccepteerd op basis van de simulaties die enkele seizoenen geleden voor het eerst werden geproduceerd.

Klachten over het aspect energiemanagement van de huidige auto's zijn dit seizoen tot nu toe niet schaars geweest. Hoewel het niveau van onvrede wat was afgenomen na de wijzigingen aan de regels voor deployment in Miami, hebben de meest recente races op Silverstone en Spa-Francorchamps enkele van de grootste beperkingen van de reglementen blootgelegd.

De overvloed aan middensnelle tot snelle bochten en langere rechte stukken op beide circuits heeft de auto's weinig mogelijkheden gegeven om hun batterijen op te laden. Hoewel het ergste van de lift-and-coast-tactieken is verdwenen, dankzij wijzigingen in het elektrische vermogen en de grotere reikwijdte van superclipping, zijn de auto's nog steeds ontworpen om aan het einde van acceleratiezones zonder energie te komen te zitten.

Dit is vooral duidelijk aan het einde van Blanchimont, waar de auto's ongeveer 50 km/u verliezen louter door het wegvallen van elektrisch vermogen van de MGU-K. Bij een vergelijking van Lando Norris' pole-ronde van vorig seizoen met de ronde van Kimi Antonelli uit 2026 zijn de auto's ook tot 40 km/u langzamer door Pouhon, omdat teams vermijden daar te deployen door de snelle dubbele linkerbocht. Norris had hier vorig jaar een kleine lift nodig om de auto de bocht in te krijgen; nu is het volgas bij lagere snelheden.

Sainz gaf toe dat hij voorzichtig was met het "kleineren van mijn eigen sport" door verdere klachten, maar bleef desondanks het technische kader van de reglementen, dat ongeveer vier jaar geleden werd uiteengezet, ter discussie stellen.

"Ik denk dat niemand daarbuiten net zo van de kwalificatieronde geniet als wij vorig jaar deden," stelde Sainz. "Ik denk dat het duidelijk is dat we met deze auto's rond Spa behoorlijk wat zijn kwijtgeraakt.

"Dat gezegd hebbende wil ik mijn eigen sport niet blijven kleineren, want dat gaat niets goeds opleveren. Ik denk dat we allemaal weten dat dit niet goed genoeg is.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Dat moet veranderen. Het zal veranderen. Het zal evolueren. Maar ja, hopelijk is volgend jaar een stap beter en het jaar daarna nog een stap beter."

"Maar wat ik zeg is: wie deze simulaties in 2022, 2023 heeft gezien en ernaar heeft gekeken en heeft gezegd: hoe kunnen we dat überhaupt accepteren? Die moet bekijken wat daar is gebeurd, want dit had nooit mogen gebeuren.

"Maar nu zijn we hier, we hebben een paar spannende races, de sport groeit nog steeds, dus tijd om verder te gaan."

De Spanjaard verwachtte een "hachelijke" openingsronde van de race, vooral door het gebruik van actieve aerodynamica op de Kemmel Straight op korte afstand van de andere auto's.

Hij vond dat het niet per se makkelijk zou zijn om in de eerste ronde plaatsen goed te maken, waarin hij als 14e start naast de door een straf getroffen Lando Norris - die de derde tijd reed in de kwalificatie.

"Het wordt lastig," voegde Sainz toe. "Ik denk dat het een grote uitdaging wordt. Ik denk dat ronde één ook hachelijk wordt bij het opgaan van Eau Rouge en SLM en alles wat daarboven gebeurt.

"Maar laten we zien. Probeer wakker te zijn, probeer slim te zijn en speel je kaarten. We zullen zien."

Toen Sainz' opmerkingen aan Lewis Hamilton werden voorgelegd, was hij het ermee eens - en voegde hij eraan toe dat de teams en coureurs de problemen "meteen" hadden zien aankomen/

"Ik bedoel, het is gewoon niet goed op de rechte stukken, maar door de bochten zijn de auto's geweldig. Het is alleen dat het in rechte lijn niet erg prettig is," mijmerde Hamilton.

"Ik ben er vrij zeker van dat we het meteen zagen. Ik weet niet wie de beslissing heeft genomen, maar wie het ook is, die heeft nog steeds zijn baan."

Aanvullende berichtgeving door Filip Cleeren.