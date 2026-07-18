Russell wijt achterstand op Antonelli aan ‘serieus probleem’

Nou, Mercedes-Formule 1-coureur George Russell hoeft in elk geval niet langer een professionele kunstvervalser in te schakelen.

Donderdag op Spa beschreef hij in deze bewoordingen dat hij de rijstijl van zijn teamgenoot moest nabootsen, in plaats van zijn eigen instinct te volgen: “Het is alsof iemand je vraagt de Mona Lisa te tekenen en je hebt de Mona Lisa naast je liggen; denk je dat je dat meteen zou kunnen?”

Maar na de kwalificatie voor de Grand Prix van België op Spa, waar hij 0.508s tekortkwam op de pole-ronde van teamgenoot Kimi Antonelli, stelde Russell dat het verschil in topsnelheid tussen de twee fabrieks-Mercedessen niet volledig kan worden verklaard door alleen de rijstijl.

“Gisteren [in FP1 en FP2] verloor ik acht tienden op de rechte stukken, vandaag verlies ik vier tienden,” zei hij.

“Dus het is een stap in de goede richting, maar we zagen dit vanaf Silverstone – we dachten dat we het probleem hadden gevonden, we dachten dat het simpelweg de remmen waren. Het waren niet de remmen.

“Daarna dachten we dat het mijn rijstijl was, met het gaspedaal, en ik overtuigde mezelf ervan dat het iets in mij was, met de rijstijl. Nu zijn we er erg van overtuigd dat het niet de rijstijl is en dat er hier een serieus probleem speelt, en het team werkt hard om het op te lossen.

“Maar elke ronde die ik rijd, wanneer ik zie dat ik ergens tussen twee tienden en zes tienden verlies op de rechte stukken, is dat behoorlijk frustrerend.”

George Russell: "I'm down anywhere from two tenths to six tenths" Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Tot de subtielere onverwachte uitkomsten van de technische reglementen van 2026 behoort de wisselwerking tussen chassisdynamiek en rijstijl met de energie-eigenschappen van de nieuwe powerunits. Gezien de relatief kleine opslagcapaciteit van de accu’s van de auto’s betalen coureurs die te veel snelheid in bochten wegpoetsen, en vervolgens extra elektrische inzet gebruiken om die snelheid terug te winnen, verderop in de ronde de prijs wanneer de laadniveaus afnemen.

Op zogeheten “energy starved”-circuits zoals Silverstone en Spa, waar de verhouding tussen bochten en rechte stukken – en het type bochten – voor minder mogelijkheden zorgt om energie terug te winnen via remmen en lift-and-coast, hebben problemen als deze de neiging zich gedurende de ronde op te stapelen.

De werktheorie van Mercedes voor het tekort tussen Russell en Antonelli was dat Russells rijstijl – hij remt doorgaans later en agressiever, waardoor hij mogelijk minder bochtensnelheid meeneemt – verklaarde waarom zijn elektrische lading eerder opraakte. Vandaar dat hij in Oostenrijk, en opnieuw op Spa, sprak over het moeten aannemen van contra-intuïtieve rijtechnieken om het beste uit de auto te halen.

Maar nu zoeken zowel hij als het team de antwoorden elders.

“Ik voelde me heel tevreden en content met mijn ronde, om eerlijk te zijn; minimaal zou die goed zijn geweest om mee te vechten voor de eerste startrij,” zei Russell.

“Maar mijn volledige focus in de afgelopen 36 uur lag op snelheid op het rechte stuk. Het lag niet bij de setup, de banden of wat dan ook, omdat we allemaal proberen op te lossen wat er aan de hand is.

“Zelfs in mijn laatste ronde verloor ik om de een of andere reden nog eens anderhalve tiende op mezelf, alleen op het rechte stuk. Je kijkt naar je stuur en verliest gewoon snelheid terwijl je vol gas rijdt op het rechte stuk. Ja, je voelt je machteloos.

George Russell says he feels "powerless" Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“We weten niet wat er aan de hand is. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het de powerunit is.

“Maar er is iets dat ons vertraagt op de rechte stukken en, zoals ik zei, het team zit er nu echt bovenop om het te proberen op te lossen.”

Onderzoek van de beschikbare data laat zien dat Russells belangrijkste gebied van tijdverlies ten opzichte van Antonelli – zeker wanneer hun snelste Q3-ronden worden vergeleken – op het laatste ‘rechte stuk’ tussen Blanchimont en de chicane ligt. En zoals hij zei, was hij daar langzamer dan in zijn vorige ronde.

Russells race-engineer, Marcus Dudley, liet hem tijdens de kwalificatie weten dat zijn belangrijkste gebied van tijdverlies in de bochten Turn 14 – Campus – was, en de data bevestigt daar in Q3 een klein tekort. Maar eigenlijk was dat slechts het vertrekpunt voor een gat dat tussen Stavelot en de chicane lineair groeide van één tiende naar vijf tienden.

De datalijnen voor snelheid door dit gedeelte lopen in grote lijnen parallel, maar met de auto van Antonelli steeds een paar kilometer per uur sneller.

Teambaas Toto Wolff suggereerde dat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Antonelli en Russell niet synchroon lopen qua gebruik van de powerunit: Antonelli’s motor is ‘frisser’.

Toto Wolff admits Mercedes "are unable to explain" George Russell's struggles Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“George heeft duidelijk last van een gebrek aan snelheid op het rechte stuk, wat we niet kunnen verklaren, een paar tienden,” zei Wolff.

“We hebben letterlijk niets onbenut gelaten. Is het de powerunit, dat Kimi een gloednieuwe powerunit heeft en dat dit een verschil maakt?

“We zullen het op de volgende circuits zien, want die zullen minder energy-starved zijn. Het maakt geen groot verschil.”

Het komt vaak voor dat coureurs zichzelf ervan overtuigen dat een probleem in de auto zit, terwijl het eigenlijk in hun hoofd zit. Teams zullen daar tot op zekere hoogte in meegaan, zelfs door een chassis te wisselen, maar vanaf dat punt begint de ruimte voor excuses snel kleiner te worden.

Als aanpassing van de rijstijl echter niet het gewenste effect heeft gehad, is het de moeite waard andere opties te onderzoeken.

“We dachten dat het in de rijstijl en techniek zat, maar we hebben uiteindelijk geconcludeerd dat dat niet zo is,” zei Russell.

“We hebben alles veranderd. Het was vier tienden op de rechte stukken in Q3 – en het is frustrerend, elke afzonderlijke ronde ben ik dit weekend binnengekomen en zag ik ergens tussen twee tienden en vier tienden. In FP2 gisteren was het zeven tienden.

“Het team werkt zo hard om te begrijpen wat het is. We zagen het eigenlijk al in Oostenrijk. We zagen tekenen, maar we dachten altijd dat er een reden was.

“In de sprintkwalificatie op Silverstone zagen we drieënhalve tiende verlies. We dachten dat we het probleem hadden gevonden.

“We blijven dit proces doorlopen van: we denken dat het dit is. We veranderen het. Het is dit niet.

“Misschien is het de rijstijl. Ik dacht dat het de rijstijl was.

“Eerlijk gezegd kwam ik dit weekend binnen, ik zei donderdag: ik denk dat het de rijstijl is.

“Verander de rijstijl. Het is niet de rijstijl. Zoals ik zei, het team werkt keihard om te begrijpen wat het is.”