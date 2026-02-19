Negen verhalen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Een nieuw en nu al controversieel reglement met ingrijpende wijzigingen en de gebruikelijke dosis Formule 1-politiek. Twee nieuwe fabrieksteams op de grid, Honda dat een frisse start maakt met Aston Martin. Een nieuwe titelverdediger. Coureurs die nog iets te bewijzen hebben en coureurs die eindelijk verwachtingen moeten waarmaken. Er is komend seizoen geen gebrek aan meeslepende verhaallijnen voor F1-fans. Onze journalisten lichten de thema’s uit die zij de meeste belangstelling zullen volgen.

Illusie of realiteit? Een vierkamp om de titel

Ik weet het, ik weet het. De kans dat Mercedes, Ferrari, Red Bull en McLaren na een complete reglementswijziging direct op hetzelfde prestatieniveau uitkomen is… optimistisch. Maar tot nu toe zijn er geen duidelijke signalen dat het onmogelijk is, en evenmin concreet bewijs voor een nieuw Brawn GP-scenario waarbij één team er meteen vandoor gaat. De enige kanttekening is Mercedes, waarvan sommige rivalen vermoeden dat het de concurrentie zó veel zand in de ogen strooit dat het bijna inzetbaar is bij overstromingen.

Kan Lando Norris dit seizoen zijn titel verdedigen? Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De vier teams in kwestie bombarderen elkaar bovendien graag tot favoriet. Mercedes begon sterk, maar wees vorige week naar de uitstekende energiedistributie van Red Bull. Een dag later noemde Red Bull zichzelf juist het vierde team. McLaren-teambaas Andrea Stella staat er niet om bekend bewust te misleiden en plaatste Ferrari op gelijke hoogte met Mercedes, vóór McLaren en Red Bull.

Wat het extra interessant maakt, is dat de nieuwe power units voor 2026 — nu nog veel bekritiseerd — juist voor meer variatie per circuit kunnen zorgen. Helpt Ferrari’s naar verluidt kleinere turbo op sommige banen en werkt die elders juist tegen? Zijn teams die moeite hebben met energie terugwinnen sterker op circuits als Monaco en Singapore, waar dat minder bepalend is? En worden Jeddah, Baku en Monza zo extreem dat energiedistributie belangrijker wordt dan pure chassisprestaties?

Naïef? Misschien. Als de mist optrekt na de tweede test in Bahrein en richting Melbourne, krijgen we mogelijk antwoorden die deze droom van een vierkamp uiteen doen spatten. Maar juist deze periode van onzekerheid is een van de mooiste momenten om F1-fan te zijn. – Filip Cleeren

Russell als titelfavoriet

Voor het tweede jaar op rij begint een seizoen met op papier een coureur zonder wereldtitel als favoriet. Vorig jaar bezweek Lando Norris soms onder die druk en dreigde hij zijn kans te verspelen, ondanks McLarens dominante vorm en een relatief onervaren teamgenoot als belangrijkste uitdager. Uiteindelijk herpakte hij zich en hield hij Max Verstappen van zich af. Toch maakte Norris het zichzelf onnodig moeilijk met enkele fouten vroeg in het seizoen.

George Russell wordt links en rechts tot favoriet gebombardeerd. Foto door: Mercedes AMG

De favorietenrol voor George Russell moet bovendien nog worden bevestigd — Mercedes moet eerst bewijzen dat het die status verdient. Russells prestaties vorig jaar suggereren dat hij qua uitvoering geen problemen zal hebben, maar de beste auto hebben brengt extra druk met zich mee. Kan hij daarmee omgaan? – Oleg Karpov

Het einde voor Hamilton en Alonso?

2026 zou weleens het laatste seizoen kunnen zijn van Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De twee wereldkampioenen kruisten vaker elkaars pad, maar hun carrières verliepen heel verschillend. Hun afscheid zou tegelijk kunnen komen — om totaal andere redenen.

Als Alonso stopt, zal dat waarschijnlijk opnieuw te maken hebben met technische tegenslag bij het team waarop hij zijn hoop vestigde — een bekend verhaal de afgelopen jaren. Met zijn 45ste verjaardag in zicht tikt de klok onverbiddelijk door, zelfs voor iemand met zijn gedrevenheid.

Hamiltons situatie is anders. Hij komt uit een seizoen waarin hij duidelijk werd afgetroefd door Charles Leclerc. Het team wees op de aanpassing aan een nieuwe omgeving als verklaring voor het prestatieverschil, maar dat excuus weegt nu minder zwaar. Met een nieuwe generatie auto’s begint iedereen in feite opnieuw. Hamilton moet zich inmiddels volledig thuis voelen in Maranello en klaar zijn om te leveren.

Is Fernando Alonso toe aan zijn laatste kunstje? Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Voor hem is 2026 cruciaal. Een wederopstanding in het rood zou een sprookjesachtig hoofdstuk toevoegen aan een toch al indrukwekkende carrière. Gebeurt dat niet, dan dreigt een respectabele, maar pijnlijke laatste dans. – Roberto Chinchero

Extreme ontwikkelingsstrijd achter de schermen

De eerste reacties van coureurs op de nieuwe regels lopen uiteen van “Formula E op steroïden” tot Alonso’s grap dat zelfs een chef-kok ermee kan rijden. Wat voor races we krijgen moet nog blijken, maar één ding is zeker: het ontwikkelingstempo wordt enorm.

Max Verstappen heeft weinig met de Formule E, zo liet hij in Bahrein blijken. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Zelfs als dit volgens Alonso niet langer 'peak F1' is qua racen, dan is het dat zeker nog wel qua ontwikkeling. Onder een nieuw reglement is de leercurve altijd indrukwekkend — en in 2026 geldt dat voor aerodynamica, power unit én energiemanagement. Teams leren gezamenlijk steeds beter omgaan met energiebeheer, terwijl ze aerodynamisch gezien "schaamteloze plagiaatplegers" zijn, zoals Alpine’s Steve Nielsen het noemde.

Voor techliefhebbers is het smullen, net als de convergentie van sidepodconcepten sinds 2022. Met Newey’s extreme ontwerp, de opvallende Audi-sidepods, Red Bull en ongetwijfeld nieuwe verrassingen richting Melbourne, valt er genoeg te analyseren. Wat werkt en wat niet? Voor techfans wordt het hoe dan ook een fascinerend jaar. – Ronald Vording

Kan Cadillac zijn maanmissie waarmaken?

Als eerste écht nieuwe deelnemer in tien jaar, gesteund door General Motors, zal Cadillac bij de seizoensstart in Melbourne volop in de schijnwerpers staan. Het team vergeleek zijn entree zelfs met de maanlanding en haalde bij de presentatie van de livery inspiratie uit John F. Kennedy’s beroemde “We choose to go to the Moon”-speech

Cadillac is het eerste echt nieuwe F1-team in tien jaar. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De omvang van de opdracht is duidelijk. Cadillac heeft een lange adem en CEO Dan Towriss stelde dat alleen focussen op punten in 2026 "kortetermijndenken" zou zijn. Toch wordt het fascinerend om te zien of Cadillac daadwerkelijk loskomt van de aarde. – Federico Faturos

Wie heeft het beste werk geleverd?

Sommige auto’s lijken niet op de rest. Het cliché in de autosport blijft waar: als de lichten uitgaan, stopt het gepraat. Sinds de eerste installatieronden in Barcelona speculeren fans en media over de krachtsverhoudingen, terwijl teams hun geheimen verbergen en ondertussen suggereren dat de concurrentie beter of zelfs valsspelend is. In Australië begint het echte werk en zien we wie wat in huis heeft. – Stuart Codling

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lost Aston Martin de verwachtingen in?

De beste ontwerper van de moderne F1, onbeperkte middelen, ultramoderne faciliteiten, een fabrieksteamstatus met Honda, een oliegigant als partner en een tweevoudig wereldkampioen als coureur — wat kan er misgaan?

Het seizoen is anders begonnen dan Aston Martin had gehoopt. Met Adrian Newey is er vertrouwen dat de aerodynamische problemen worden opgelost, maar de nieuwe Honda-motor zou pas later volledig tot zijn recht komen.

Aston Martin Racing lijkt in zwaar weer te zitten. Kan Adrian Newey het veld op tijd inhalen? Foto door: Peter Fox / Getty Images

Fernando Alonso spreekt zijn vertrouwen uit in een sterkere tweede seizoenshelft, mogelijk zelfs met de beste auto. De vraag is of Aston Martin een comeback kan maken zoals McLaren in 2023 — of dat deze unieke kans verloren gaat. – Jose Carlos de Celis

De beste versie van Norris?

Wereldkampioen worden zou Lando Norris moeten maken. Toch vonden sommigen zijn titelcampagne minder overtuigend dan gehoopt. Hij maakte het zichzelf lastig en Max Verstappen oogde vaak sterker, terwijl Oscar Piastri in het slot Norris hielp.

Maar Norris bewees op cruciale momenten zijn kalmte — in Mexico was hij onaantastbaar — en weerlegde zo twijfels over zijn mentale weerbaarheid. Met de druk van zijn schouders lijkt 2026 het jaar te worden waarin we de beste versie van Norris zien.

De vraag is alleen: kan Piastri bijblijven? – Ed Hardy

Hadjar en de ‘vloek’ van het tweede Red Bull-zitje

Het tweede Red Bull-stoeltje heeft al jaren een bijzondere reputatie. Sommigen spreken van een vloek; anderen wijzen erop hoe lastig het is om naast een generatietalent als Max Verstappen te opereren in een team dat rond hem is gebouwd. Isack Hadjar arriveert met weinig F1-ervaring en de druk van zijn voorgangers, die vaak faalden.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Zijn rookiejaar bood hoogtepunten, maar bevestiging is altijd moeilijker. Reglementswijzigingen en motoruitdagingen kunnen de kaarten echter herschudden. Dat biedt Hadjar misschien juist een kans: in een team in transitie, waar iedereen zijn ‘interne software’ moet herzien, kan hij mogelijk het lot van zijn voorgangers ontlopen. – Fabien Gaillard