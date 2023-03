Ferrari levert snelste pitstop af tijdens F1 GP van Bahrein

Het resultaat in de eerste seizoensouverture van 2023 was niet waarop Ferrari gehoopt had, met de uitvalbeurt van Charles Leclerc en vierde plaats van Carlos Sainz, maar er was wel een lichtje bij de Scuderia : het vele oefenen op pitstop heeft zijn vruchten afgeworpen. Ferrari was zondag zelfs de snelste in de pitstraat. In ronde dertien kwam Leclerc naar binnen om nieuwe harde banden op te halen en de pitcrew van het Italiaanse team klaarde dat klusje in slechts 2,22 seconden. In de pitstraat waren ze Red Bull Racing daarmee de baas. Max Verstappen kreeg een ronde later namelijk nieuwe rode sloffen in 2,25 seconden, wat de op één na snelste pitstop bleek. Ferrari maakte de top-drie van snelste pitstops compleet met Sainz, die na 2,31 seconden weer op pad werd gestuurd.

De Ferrari-monteurs waren op dreef want ook de vierde snelste pitstop was van de renstal uit Maranello. Mercedes voorzag Lewis Hamilton in ronde twaalf in 2,40 seconden van verse banden en tekende daarmee voor de vijfde snelste pitstop. Red Bull was met de pitstop van Sergio Perez goed voor P6, terwijl Aston Martin bij Lance Stroll 2,48 seconden nodig had, waarmee het team uit Silverstone beslag legde op de zevende stek. De tweede bandenwissel van Verstappen was goed voor de achtste tijd. Die ging in 2,50 seconden. De snelste pitstop van Nyck de Vries ging in 2,96 seconden, wat de 21ste tijd was. Zijn tweede bezoek aan de pits ging nagenoeg even snel met 2,98 seconden en dus was ook de 22ste positie voor AlphaTauri.

Omdat het de eerste race van het seizoen was, gaat Ferrari logischerwijs aan de leiding bij de DHL Fastest Pit Stop Awards, met 40 punten. Red Bull volgt met 28 punten, voor Mercedes met 18 stuks. Aston Martin verzamelde in Sakhir 10 punten, AlphaTauri 4 punten en Williams 1.

Overzicht vijf snelste pitstops F1 GP van Bahrein:

Pos. Team Coureur Tijd Ronde 1 Ferrari Charles Leclerc 2,22 seconden 13 2 Red Bull Max Verstappen 2,25 seconden 14 3 Ferrari Carlos Sainz 2,31 seconden 31 4 Ferrari Carlos Sainz 2,36 seconden 13 5 Mercedes Lewis Hamilton 2,40 seconden 12