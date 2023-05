F1-update: Miami masterclass, Verstappen legt de sleutel tot succes uit

Op de erelijst van de Miami Grand Prix prijkt na twee edities nog maar één naam, die van Max Verstappen. Om zijn ongeslagen status in stand te houden, werd er zondag een inhaalrace gevraagd vanaf P9. De regerend wereldkampioen voorspelde voorafgaand 'minimaal P2', maar de praktijk bleek nog beter dan dat. Zo liet Fernando Alonso voor de race weten dat hij Verstappen in ronde 25 in zijn spiegels zou zien. "Maar toen ik de Aston Martin zag en naar mijn dashboard keek, zag ik daar ronde 14 staan", grapte Verstappen in de persconferentie. Nadien zou Verstappen het verschil maken door de (harde) banden in leven te houden en tegelijkertijd een sterke race pace aan de dag te leggen. Op oudere harde banden reed de Limburger bij vlagen sneller dan Sergio Perez op nieuwe exemplaren, waardoor hij in die fase de race eigenlijk al heeft gewonnen.

Het was dus een goede strategie gekoppeld aan een bijzonder sterk staaltje bandenmanagement. Wat betreft die strategie heeft Verstappen zelf een grote stem in de keuze gehad. Zaterdagavond, tijdens een meeting met Gianpiero Lambiase en stratege Hannah Schmitz stuurde Verstappen al aan op starten op de harde band. De man met startnummer 1 wist dat er wel een risico in schuilging, aangezien er slechts één setje van de harde banden beschikbaar was en een vroege lekke band automatisch een tweestopper zou betekenen. Het verklaart ook meteen waarom Verstappen het in de openingsronde relatief rustig aan heeft gedaan. Nadien stond er echter geen maat op en dus heeft Verstappen teruggeslagen op een circuit dat niet meteen in zijn persoonlijke top vijf staat.

Voor Perez is Miami daarentegen een gemiste kans gebleken. Doordat hij zelf vanaf pole mocht vertrekken en doordat zijn teamgenoot vanaf de vijfde startrij moest komen, lonkte de WK-leiding, zo was ook de gedachte van veel Mexicanen die massaal aanwezig waren op het Miami International Autodrome. De realiteit is echter anders gebleken. Hoe verklaart Perez het verschil met Verstappen zelf en had een andere strategie hem nog iets kunnen brengen? Het komt natuurlijk uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als het moment waardoor Nyck de Vries al meteen op achtervolgen was aangewezen, de gevolgen van de Leclerc-crash op zaterdag voor Ferrari en Fernando Alonso die wel buitengewoon vriendelijk is voor Lance Stroll.

