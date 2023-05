De Grand Prix van Miami is, ondanks de hogere ticketprijzen dan vorig jaar, ook nu weer uitverkocht. De race met alle glitz and glamour in The Sunshine State trekt veel beroemdheden aan en is voor de Formule 1 een interessante, nieuwe afzetmarkt. De Formule 1 tekende direct een contract van tien jaar voor een Grand Prix op het Miami International Autodrome en dat stelt de organisatie voor de uitdaging om de komende tijd te blijven vernieuwen om de interesse van de fan te blijven wekken.

Een van de mogelijkheden die bestudeerd wordt, is het volgen van het voorbeeld van Las Vegas om er een nachtrace van te maken. Miami GP-managing partner Tom Garfinkel zegt in gesprek met onder meer Motorsport.com dat zij deze optie al overlegd hebben met de Formule 1. "We hebben wat gesprekken gehad over de mogelijkheid om dat te doen", zegt Garfinkel. "Natuurlijk is het weer in deze tijd van het jaar wat onvoorspelbaar. Dit jaar is het tot nu toe best mooi geweest en de wind heeft wel geholpen. Maar vorig jaar was het ongebruikelijk warm. Maar," plaatst Garfinkel meteen een kanttekening, "er komen veel factoren bij kijken [om er een nachtrace van te maken] met de F1 en uitzendrechten en dat soort dingen. We moeten al die zaken afwegen. Maar we staan er zeker open voor."

Een van de factoren die tegen dit plan werken, is de tijdzone. De Grand Prix van Las Vegas begint om 22.00 uur lokale tijd, waardoor de race om 07.00 uur Nederlandse tijd begint. Waar dat voor de Europese fan nog zou werken, zou dat met zes uur tijdsverschil ten opzichte van Miami al een grotere uitdaging worden. Dat zou ten koste gaan van de kijkcijfers. Of de eventuele nachtrace in Miami ook op een zaterdag zou plaatsvinden, om te voorkomen dat het maandagochtend wordt voor Europese fans? "We bevinden ons nog niet in de situatie dat we daar nu al een besluit over nemen. We hebben nu gesprekken over of we het zouden doen, en hoe het eruit zou zien", benadrukt de Amerikaan.

Uitverkocht

Ondanks de flinke prijsstijging ten opzichte van vorig jaar is de Grand Prix van Miami ook dit jaar uitverkocht. Fans moesten voor een tribuneplaats diep in de buidel tasten en het leek er de afgelopen dagen ook niet op dat het een uitverkocht evenement was. Garfinkel legt uit dat hij een goede balans wilde hebben tussen het aantal aanwezige mensen en de belevenis voor die fans.

"We zijn uitverkocht", zegt Garfinkel. "We hadden waarschijnlijk wel 150.000 tickets [per dag] kunnen verkopen op basis van de vraag en de ruimte die we hebben, maar we willen iedereen een geweldige ervaring bieden. Het is moeilijk om mensen door te laten, te voorkomen dat er geen rijen staan en dat er niet te veel verkeer is. We willen elk jaar een beetje groeien omdat we operationeel steeds beter worden, maar we willen er ook voor zorgen dat mensen nog steeds een goede ervaring hebben, dus er zijn genoeg verkooppunten, genoeg toiletten. Daarom hebben we ook de breedte van de bruggen verdubbeld, in de verwachting dat het aantal bezoekers in de toekomst elk jaar een beetje zou kunnen groeien, en dat we daarvoor capaciteit zouden hebben."