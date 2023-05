Verstappen steelt de show in Miami: "Winnen vanaf P9 geeft nog meer voldoening"

Na de race in Jeddah beloofde de Grand Prix van Miami de tweede inhaalrace van het jaar te worden voor Max Verstappen. De Nederlander toonde zich op vrijdag en zaterdagmiddag de snelste man, maar moest na twee momentjes in de eerste run van Q3 en een late rode vlag vanaf de negende plek komen. Verstappen liet van tevoren weten op 'minimaal P2' te mikken, maar wist ook dat hij de openingsronden zonder kleerscheuren moest doorkomen. Die mindset was te zien bij de start. Verstappen wist dat hij meer te verliezen had dan de mannen om zich heen en deed het voorzichtig aan op de harde band. De wereldkampioen verloor een plekje, maar wist die schade binnen de kortste keren te repareren door Esteban Ocon en Kevin Magnussen zonder DRS te pakken.

De mooiste manoeuvre van de openingsfase zou daarna volgen, toen Verstappen Charles Leclerc en Kevin Magnussen in één keer verschalkte op start-finish. Zaterdag voorspelde de Limburger dat inhalen vlak voor bocht 17 de beste optie zou zijn en dat liet hij zien met acties ten opzichte van George Russell en Pierre Gasly. Nadat ook Carlos Sainz en Fernando Alonso eraan moesten geloven, was Verstappen na minder dan vijftien ronden al achter polesitter Sergio Perez te vinden. Bijkomend voordeel was nog dat het onderlinge gat slechts 3,7 seconden was. Nadien zou zich een duel van bandenmanagement ontvouwen, waarbij beide heren op de omgekeerde strategie van elkaar zaten. Perez ruilde zijn mediums in voor de harde band, terwijl Verstappen langer doorging. Toen de Nederlander ook eenmaal binnen was geweest, probeerde Perez zijn huid nog wel duur te verkopen, maar stond er geen enkele maat op Verstappen, die op start-finish toesloeg.

Indrukwekkende stint op de harde band

De WK-leider gaf geen krimp meer, pakte de snelste raceronde mee en heeft hij vooral een fraaie zege aan zijn palmares toegevoegd - waarmee hij dus op gelijke hoogte komt met Sebastian Vettel als het om de zeges voor Red Bull gaat. "Het was een goede race. Ik ben in de openingsfase uit de problemen gebleven en kon daarna de auto's één voor één passeren in een cleane race. Gelukkig kon ik op die harde band heel erg lang buiten blijven", benoemt Verstappen meteen de sleutel tot succes. In die fase kon hij op versleten harde banden bij vlagen snellere rondetijden klokken dan Perez op nieuwere exemplaren. "Daar hebben we het verschil gemaakt, ja. Nadien nog een mooi gevecht met Checo, waarin we het gelukkig clean hielden. Echt een mooie overwinning vandaag."

Die overwinning smaakt voor Verstappen nog net iets zoeter doordat hij hiermee terugslaat na de pech van Baku en gisteren. "Gisteren hadden we natuurlijk met tegenslag te maken, maar we zijn vooral rustig gebleven. Een race winnen vanaf P9 geeft altijd nog iets meer voldoening." Slotsom is dat Verstappen deze zondag een sterk staaltje bandenmanagement heeft gekoppeld aan de juiste strategie. "We hebben gisteravond al even gepraat over de strategie. We wisten toen nog niet helemaal wat het weer zou gaan doen, maar we waren er al wel vrij snel achter dat dit de beste manier zou zijn. Gelukkig heeft de keuze zich vandaag in klinkende munt uitbetaald."

