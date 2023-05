De Vries: Norris kwam vrij laat voor me, maar het was mijn fout

Het weekend in Miami begon moeizaam voor Nyck de Vries, maar in de kwalificatie wist hij niettemin Q2 te bereiken. De vijftiende startplek was het resultaat en voor het eerst dit seizoen stond de coureur uit Friesland voor teamgenoot Yuki Tsunoda op de grid. De Vries slaagde er op zondag echter niet in om zijn goede kwalificatie een positief vervolg te geven in de race. Een aanvaring met Lando Norris bij de start wierp hem naar de achterkant van het veld, waarna slechts als achttiende aan de finish kwam.

Terugkijkend op het incident bij de start zegt De Vries tegen onder andere Motorsport.com: “Lando had een zeer goede start, bewoog naar links en kwam daardoor vlak voor me. En vervolgens blokkeerde ik. Mijn fout. Ik blokkeerde mijn beide voorwielen, waarna we elkaar raakten en wijd gingen. Dat was het.” Het moment werd bekeken door de stewards, maar die besloten geen verdere actie te ondernemen. Kortom: een race-incident. “Ja, te meer omdat hij vrij laat voor me kwam, ongeveer op het punt dat we beginnen te remmen. Ik kon dus niet echt meer reageren. Of ja, wat ik kon doen was harder op het rempedaal trappen, wat ik ook deed, maar vervolgens blokkeerden dus mijn wielen. Het was voor ons allebei erg jammer.”

De Vries hield geen schade over aan het incident. “Maar ik had tijdens mijn eerste stint wel te maken met veel vibraties rechtsvoor. En dat had een nadelige invloed op mijn snelheid”, aldus de 28-jarige coureur, die vanzelfsprekend baalde van het moment bij de start. “Natuurlijk was ik teleurgesteld om aan het einde van de eerste ronde aan de achterkant van het veld te rijden. Maar wat kun je er aan doen? Gebeurd is gebeurd.”

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna, wat de thuisrace is van AlphaTauri. De fabriek in Faenza bevindt zich op slechts vijftien kilometer van het circuit van Imola. De Vries is hoopvol dat het team daar opnieuw een stap kan maken met de performance van de AT04. “We nemen een grotere update mee naar die race en kijken ernaar uit om te zien of we dat weekend een stap naar voren kunnen zetten.”

Video: Nyck de Vries rijdt tegen de achterkant van Lando Norris