In de voorbije dagen klonken er vele kritische geluiden - die overigens nog altijd valide zijn en ook niet vergeten mogen worden - maar de race zelf was onderhoudend in Las Vegas. Max Verstappen liet na afloop weten dat hij al wel had verwacht dat de race zelf interessant zo worden, om twee uiteenlopende redenen. Ten eerste zorgde het enorme stuk vol gas over The Strip natuurlijk voor een slipstream- en DRS-effect. Het leverde niet alleen inhaalacties op, maar leidde er ook toe dat coureurs de DRS konden gebruiken om aan te haken of zelfs terug te slaan - zoals Charles Leclerc op fraaie wijze niet liet bij Sergio Perez. Daarnaast viel de slijtage op de harde band mee, waardoor coureurs op het atypische asfalt konden blijven pushen.

Een derde factor die Verstappen niet noemde, maar die wel degelijk van invloed is geweest, is dat de race pace van Red Bull en Ferrari aardig dicht bij elkaar bleek te liggen. Dat was vooraf al voorspeld in de data-analyse, al kwam het natuurlijk ook doordat Red Bull eerder door de mediums heen was dan dat bijvoorbeeld Helmut Marko had gedacht. Verstappen stipte na afloop nog een element aan dat van invloed is geweest: het low-downforce pakket van Ferrari werkt erg goed, terwijl het low-downforce pakket van Red Bull volgens Verstappen minder effectief is. Hij legde uit dat Red Bull daar ook minder in heeft geïnvesteerd, aangezien het pakket slechts in relatief weinig races wordt gebruikt en er onder het budgetplafond keuzes moeten worden gemaakt. Het heeft de verschillen in Las Vegas in ieder geval klein gemaakt en een interessante race opgeleverd.

Verstappen moest in die race ook een tijdstraf inlossen na het moment met Leclerc in bocht 1. De Ferrari-coureur gaf logischerwijs aan dat hij liever de plek had teruggekregen in plaats van vijf seconden tijdstraf voor zijn opponent. Desondanks konden beide mannen aardig leven met de afhandeling en grapten ze over de inmiddels befaamde kartvideo: "Just an inchident!" Een andere vraag die na de race opkomt is of Leclerc de race wellicht had kunnen winnen als hij tijdens de safety car-fase ook een extra pitstop had gemaakt. De safety car kwam Red Bull goed uit, aangezien het nadeel van oudere banden daarmee kon worden omgezet in een bandenvoordeel, al moet daar natuurlijk wel bij vermeld dat Verstappen anderzijds met een beschadigde voorvleugel rondreed. Leclerc liet weten dat hij met de kennis van nu ook naar binnen was gegaan voor nieuwe banden, alleen dat Ferrari op het moment zelf niet wist wat Red Bull zou doen: "Als ik wel naar binnen was gegaan en Max niet, dan had ik op de baan twee Red Bulls in moeten halen."

Leclerc legt verder uit dat het nadeel niet zozeer zat in het feit dat zijn banden vijf ronden ouder waren. Het ging hem vooral om het opwarmen van de band. De Monegask had dat naar eigen zeggen heel nauwgezet gedaan aan het begin van een stint, maar legde uit dat gebruikte banden erg lastig opnieuw op te warmen zijn als ze eenmaal zijn afgekoeld. In dat opzicht had de Ferrari-rijder liever nieuwe sloffen gehaald, al is dat achteraf. Al deze aspecten komen natuurlijk uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de crash van Lando Norris, de afstelling met iets te veel downforce voor Sergio Perez en het algehele beeld van de Las Vegas GP.

