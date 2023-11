Marko: "Je merkte via boordradio dat Verstappen 'on fire' was na tijdstraf"

Het aantal nederlagen van Red Bull Racing in het Formule 1-seizoen 2023 blijft ook na de Grand Prix van Las Vegas op één staan. Alleen in Singapore heeft de equipe van Christian Horner vooralsnog het onderspit moeten delven. Op het stratencircuit over The Strip leek Red Bull in de eerste stint ook te kloppen, hetgeen volgens Helmut Marko kwam doordat de bandenslijtage hoger lag dan gedacht. "Bij Max was er meer bandenslijtage op mediums dan dat we vooraf hadden verwacht. Ferrari was op die band beter", begint Helmut Marko zijn terugblik bij het Duitse Sky Sports na afloop van de race.

"Toen kregen we natuurlijk ook nog een tijdstraf van vijf seconden en merkte je via de boordradio al dat Max 'on fire' was. Op de harde band heeft hij vervolgens laten zien wat er mogelijk was, hoe hij tegenwoordig races kan lezen, en hoe agressief maar fair hij kan racen." Daar hoort natuurlijk wel de vermelding bij dat de safety car als geroepen kwam voor een extra pitstop, aangezien Red Bull de oudere banden ten opzichte van Charles Leclerc kon omruilen voor nieuwe exemplaren. Tegelijkertijd kampte Verstappen met een beschadigde voorvleugel door het contact met George Russell. De Brit ontving een tijdstraf van vijf seconden, net als Verstappen eerder in de race. Over de straf van Verstappen laat Marko zich niet meteen uit: "Dat was zo'n moment in de race en dan moeten de stewards gewoon een beslissing nemen. Ik ga me daar verder niet over opwinden." Verstappen heeft zelf al aangegeven de tijdstraf - bij nader inzien - terecht te vinden.

Slotsom is volgens Marko in ieder geval dat Red Bull op de harde band het verschil kon maken. "We hebben daarmee een risicootje genomen. We hebben die harde banden bewust niet in de trainingen gebruikt, aangezien we twee sets wilden bewaren voor de race. Gelukkig heeft dat in tegenstelling tot de voorgaande races nu wel goed gewerkt. Toen gingen we juist vrij snel door die banden heen, maar ditmaal waren beide auto's duidelijk beter dan Ferrari op de harde band", concludeert de 80-jarige Oostenrijker. "De banden van Leclerc waren na die safety car-fase natuurlijk vijf ronden ouder, al is graining bij hem sowieso eerder begonnen dan bij ons. Toen Max eenmaal buiten de DRS kon komen, heeft hij de race rustig uitgereden. Op dat moment wisten we dat we de overwinning wel naar huis zouden rijden."

