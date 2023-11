Voor Lewis Hamilton is het Formule 1-weekend in Las Vegas niet gelopen zoals hij zelf had gewild. De Brit moest in de kwalificatie al Q3 aan zich voorbij laten gaan, om daarna in de race in een prima positie een lekke band op te lopen in een incidentje met Oscar Piastri. De FIA bedekte dat incident met de mantel der liefde en deelde geen straf uit, wat volgens de recordkampioen een goede beslissing was. "Ik ging binnendoor bij Piastri. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik werd wel van achter geraakt, maar ik denk dat het een race-incident was", verklaart de Mercedes-man na afloop van de race in de gokstad bij Sky F1.

Na de touché duurde het even voordat Hamilton door het team van Mercedes naar binnen werd geroepen om de band te vervangen. Daar is volgens de Engelsman een logische verklaring voor. "De band was niet direct lek. Pas toen ik langs de pitsingang reed, voelde ik dat de achterkant bewoog", vertelt Hamilton. "Het was toen te laat om naar binnen te komen. Daardoor moest ik een hele ronde langzaam aan doen. Het kan niet anders dan dat ik daar veertig seconden ben verloren. Ik ben wel blij dat ik daar na terug kon komen." Mede door deze touché zijn de kansen voor Hamilton op P2 in het WK voorbij. Sergio Perez heeft ondertussen zo'n groot gat geslagen dat bijhalen niet meer mogelijk is.

De Mercedes-coureur begon de race op de harde band, maar dat stelde Hamilton naar eigen zeggen voor een grote opgave. "Dat was heel tricky", aldus de 38-jarige rijder. "Ik werd bij de start hard geraakt van achter. Toen moest ik proberen om de auto's die gespind waren te ontwijken. Daardoor verloor ik vijf a zes plekken. Daarna kon ik mijn weg naar voren weer vinden, de banden voelden goed, de pace was sterk." Vanaf dat moment was P7 dus het maximale, maar dat is wel tot tevredenheid van de coureur zelf. "Ik ben hier heel blij mee. Ik weet niet hoe het er uit zag, maar er werd zoveel ingehaald", noemt Hamilton, die er ook nog een goede one-liner uitgooit. "Het was een beetje zoals Baku, maar dan beter."