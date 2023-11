Dit zeggen F1-data over de race pace van Verstappen en Leclerc in Las Vegas

Voor de vijfde keer dit jaar mag Charles Leclerc vanaf pole-position vertrekken. Een garantie op succes is dat gezien zijn pole-winst ratio niet, al valt het ook om te draaien. De poles van Leclerc laten immers ook zien hoe snel hij over één ronde kan zijn, zeker op een stratencircuit zoals dat in Las Vegas. De omloop past bovendien goed bij het pakket van Ferrari. Zo zijn er eigenlijk twee dingen van belang die Ferrari goed liggen. Allereerst sluit de SF-23 goed aan bij de karakteristieken van stratencircuits, zoals ook te zien was aan de zege in Singapore. Ferrari is in vergelijking met Red Bull beter over de hobbels en kerbstones. Daar komt bij dat Ferrari in Monza al heeft laten zien over een goed low-downforce pakket te beschikken. Beide aspecten zijn van belang in Las Vegas en dus mag het geen verrassing heten dat Ferrari - in ieder geval over één ronde - goed gaat.

Het blijkt ook uit de onderstaande vergelijking (in de Tweet) van de snelste Q3-ronden. De poleronde van Leclerc kleurt daarin rood, de poging van Carlos Sainz wit en die van Max Verstappen blauw. De vergelijking laat enkele interessante dingen over Red Bull zien. Ten eerste is aan het plaatje met de deltatijden te zien dat het verschil al vooral in bocht 1 is gemaakt. Daar wist Leclerc twee tienden te pakken ten opzichte van Verstappen. Interessanter is dat de afbeeldingen ook iets zeggen over de afstelling. Zo reed Red Bull tijdens de eerste training met relatief veel downforce. Het kan een bewuste keuze zijn geweest om coureurs iets meer neerwaartse druk te geven bij het leren kennen van een nieuwe baan en dus bij het opzoeken van de limiet.

Richting de kwalificatie heeft Verstappen voor iets minder vleugel en dus voor minder downforce gekozen. Het is goed te zien aan het kaartje, aangezien het eind van rechte stukken zoals gebruikelijk blauw kleurt. Het sluit naadloos aan bij wat de wereldkampioen zelf te melden had na afloop: "Ik ben voor de kwalificatie voor iets minder vleugel gegaan, dus we moeten nog even afwachten hoe dat morgen gaat." Ook Helmut Marko deelt deze lezing: "We hebben het qua afstelling over een andere boeg gegooid om de topsnelheid te verhogen. Perez heeft niet gekozen voor de veranderingen die Max heeft doorgevoerd en dat zie je terug in de topsnelheden."

Wie op het tweede plaatje hierboven kijkt - en dan meer specifiek naar de marker aan het eind van The Strip - ziet echter ook dat het verschil tussen Verstappens topsnelheid en die van de Ferrari's maar klein is. Het onderstreept eens te meer dat het low-downforce pakket van de Scuderia op deze baan goed werkt. Daarnaast laat het zien dat Red Bull nog altijd wel aardig wat downforce heeft en daarmee aan de race heeft gedacht. Het komt overeen met het kaartje, waarin te zien is dat sommige langzame bochten blauw kleuren, terwijl die normaal Ferrari-land zijn.

Red Bull hoopt op deze manier het verschil te kunnen maken met de bandenslijtage in de race, hetgeen ook weer uit de quotes van Verstappen en Marko blijkt. "We weten nog niet of het een éénstopper of een tweestopper wordt, dat komt ook doordat de baan weer wordt vrijgegeven voor het gewone verkeer en er daardoor erg weinig grip zal zijn. Maar we zijn optimistisch voor de race. Deze wedstrijd wordt beslist op bandenslijtage", laat Marko bijvoorbeeld weten. Verstappen, die juist vanwege het gebrek aan grip misschien nog wel liever vanaf P3 zou starten dan vanaf de vuile kant, voegt toe: "Gelukkig is de run naar bocht 1 maar kort! Voor de rest gaat het allemaal om de banden heel houden, dat ze niet te veel grainen zeg maar. Degene die dat het beste voor elkaar krijgt, wint de wedstrijd. Je moet goed op je banden letten en hopelijk doet onze set-up dat ook."

Lange runs Leclerc en Verstappen allebei goed

Het optimisme van Red Bull komt aardig overeen met de lange runs. Die zagen er goed uit, al valt hetzelfde te zeggen over die van Leclerc. De Monegask sprak in de persconferentie het vertrouwen uit voor de race: "Normaal kunnen we in een lange run niks beginnen tegen Max, maar als het na Singapore ergens kan, dan is het hier misschien wel." Afgaande op de long runs uit de tweede training klopt dat. Zo is hieronder in de cijfers van onze datapartner te zien dat Leclerc gemiddeld gezien nipt de snelste man was, vlak voor Verstappen. Daar moet echter wel het bovenstaande bij in gedachten worden gehouden: de Nederlander reed toen nog met een iets andere afstelling.

Bovendien hoort er een belangrijke tabel bij: die met het verlies per ronde en dus met de bandenslijtage. Zo is hieronder te zien hoeveel teams hebben verloren per ronde, dus naarmate de banden minder werden. Alpine gooit in die ranglijst hele hoge ogen, maar dat moet met een enorme korrel zout worden genomen. Zo waren de coureurs in Franse dienst structureel langzaam - relatief gezien dan, vergeleken met de top - waardoor het verval niet groot was. Het gaat echter om Red Bull en Ferrari, waarbij het verval van de Scuderia iets groter was dan dat van Red Bull. Het toont aan dat Leclerc zijn run sneller is begonnen, maar dat Verstappen zijn rondetijden daarna iets vlakker kon houden. Dat laatste is morgen (Nederlandse tijd) logischerwijs van belang in de race, waardoor Verstappen alsnog de snellere man kan zijn over meerdere lange runs en dus een race-afstand, al is het verschil in race pace in de data veel kleiner dan normaal. Het kan in ieder geval interessant zijn doordat er nog veel vraagtekens zijn bij teams. Of zoals Verstappen het geheel afsluitend samenvat: "Dat is het mooie van een gewoon weekend en dat we geen sprintweekend hebben. Daardoor weten we nu nog niet alles."

Race pace op basis van tweede training (zoals berekend door datapartner):

Bandenslijtage per team (zoals berekend door datapartner):